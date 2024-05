Státnímu podniku Lesy České republiky (LČR) se za první čtvrtletí snížil hrubý zisk o 21 procent na 1,95 miliardy korun z 2,48 miliardy ve stejném období loni. Hlavními důvody byly nižší prodejní ceny dřeva a vyšší zásoby dřeva na konci prvního čtvrtletí. Médiím to sdělila mluvčí společnosti Eva Jouklová. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v Česku.

Ve snížení zisku se také projevily meziročně vyšší náklady na pěstební práce. „Důvodem bylo příznivé počasí pro zalesňování a rychlejší plnění plánu obnovy,“ uvedla mluvčí. Letos mají LČR v plánu zalesnění 14 tisíc hektarů a výsadbu téměř 56 milionů sazenic.

Tržby podniku za leden až březen meziročně klesly o 12 procent na 3,71 miliardy korun z 4,19 miliardy korun loni. Těžba dřeva v lesích podniku vzrostla o pět procent na 2,07 milionu metrů krychlových.

Za celý rok 2024 Lesy ČR očekávají meziroční pokles hrubého zisku až o 57 procent na 2,045 miliardy korun z loňských 4,77 miliardy korun, uvedli v polovině května představitelé podniku. Hlavním důvodem poklesu zisku bude nižší příjem z prodeje dřeva.

Podnik také získá méně peněz na dotacích a s poklesem úrokových sazeb mu klesnou i finanční výnosy. Těžba dřeva by letos měla činit 8,09 milionu metrů krychlových po loňských 7,8 milionu metrů krychlových.

Investice chce společnost letos zvýšit na 2,064 miliardy korun z loňských 1,93 miliardy korun. Bude investovat zejména do rekonstrukcí lesních cest, do vodohospodářských zařízení a vodních toků a také do arondačního programu. V něm se podnik snaží scelovat lesní pozemky zejména formou směn.

Loni podniku klesl čistý zisk o 24 procent na 3,84 miliardy korun. Hlavním důvodem poklesu zisku bylo snížení těžby dřeva po odeznění kůrovcové kalamity. Projevil se i pokles cen dříví. Podnik se loni vrátil k hospodaření, které neovlivňuje kůrovcová kalamita s vysoce nadprůměrnými těžbami dřeva.

Prioritou podniku, který má 3800 zaměstnanců, zůstává obnova lesů po kůrovcové kalamitě, která v českých lesích vypukla v roce 2018 a trvala do roku 2022.