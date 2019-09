Prognózy varují, ohledně negativního vývoje německé ekonomiky | E15.cz

Výsledek není pozitivní – pokud se nic nezmění, všichni se musí připravit na horší časy.

Výsledky německé ekonomiky naznačují pokračování obchodní recese ve druhém čtvrtletí roku 2019 (-0,8 % q/q). Pokud nedojde brzy ke zlepšení, světový obchod zaznamená za celý rok 2019 první pokles od velké finanční krize. Tato odvážná korelace je založena mimo jiné na studii analytiků společností Euler Hermes a Allianz, která odvozuje úzký vztah německé ekonomiky a vývoje globálního obchodu.

„Vzhledem k silnému exportnímu sektoru a otevřenosti v obchodu dopadá obvykle na Německo globální vývoj rychleji než na ostatní země. Naopak oslabující dynamika německé ekonomiky může sloužit jako indikátor globálního vývoje – a zde nejsou dobré signály. Pokud se ukazatele brzy nezmění, musí se všichni lépe obléknout,“ varuje Ron van het Hof, generální ředitel společnosti Euler Hermes v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Německá ekonomika je zvláště vhodná jako primární ukazatel vývoje světového obchodu. Důvodem je kromě podílu na světových exportech a mimořádné otevřenosti ekonomiky také silná diverzifikace vývozu, a to jak geograficky, tak v odvětvích. Mezi hlavními exportéry se Německo v geografické a sektorové diverzifikaci umisťuje jen za USA. Vývozní závislost Němců se v současnosti ukazuje být jejich největší Achillovou patou. Je to výsledek kombinace celkově slabého světového obchodu a rozmanitosti negativních rizik, která ovlivňují další výhled, zejména obchodní konflikt mezi USA a Čínou a rizika brexitu.

„Na obloze je zamračeno a pravděpodobně bez výhledu rozjasnění,“ říká Katharina Utermöhl z Euler Hermes Německo. „Naše výpočty ukazují, že recese světového obchodu s největší pravděpodobností pokračovala i ve druhém čtvrtletí. Očekávání vývozu ve zpracovatelském sektoru jsou na sedmiletém minimu, nové objednávky jsou dokonce nejnižší za téměř deset let. Bez rychlého oživení dynamiky se světový obchod pravděpodobně za celý rok 2019 sníží. To by byl první pokles od velké finanční krize.“

Také Country managerka Euler Hermes pro Českou republiku Iva Palusková upozorňuje na to, že výše uvedená studie není jediný znepokojující indikátor, a vyjmenovává seznam těch nejzávažnějších: