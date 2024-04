Česká projektantská společnost Sudop se před pár lety vrhla do byznysu s informačními technologiemi. Její odnož Sudop CIT (Sudop Consulting and Information Technology) i díky akvizicím a investicím zahrnuje 17 firem a společně s KKCG a Seyforem patří mezi tři největší IT skupiny u nás. Firma plánuje, že její IT byznys v dohledné době dožene ten projektantský. A to i za pomoci dalších až miliardových nákupů. „Projektování má roční obrat kolem pěti miliard korun. IT sekce bude mít letos obrat asi tři miliardy,“ říká v rozhovoru s e15 předseda představenstva Sudop CIT Jiří Živnůstka.