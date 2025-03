Největší automobilka světa BYD představila novou platformu pro své čistě elektrické vozy, která má několikanásobně zkrátit čas dobíjení, jenž je v současnosti považován za standard. Technologický průlom má podle čínské firmy přinést její Super E-Platforma. Výrobce tvrdí, že řidič vůz dobije stejně rychle, jako kdyby tankoval benzin. Konkrétně hovoří o maximálním nabíjecím výkonu až tisíc kilowattů. Už po pěti minutách dobíjení by tak měl vůz být schopen dojezdu až čtyř set kilometrů.

Novinku, která může představovat dlouho očekávaný průlom a odstranit hlavní překážku, kvůli které se mnoho zákazníků zdráhá pořídit čistě elektrický vůz, odprezentoval zakladatel BYD Wang Čchuan-fu na akci v sídle společnosti v Šen-čenu. „Abychom vyřešili obavy našich uživatelů z nabíjení, sledujeme cíl, aby doba nabíjení elektromobilů byla stejně krátká jako doba tankování benzinových vozů,“ prohlásil Wang.

Nabíjecího výkonu v řádu jednoho megawattu se podle něj podařilo dosáhnout vůbec poprvé, a to díky zcela nové tisícivoltové architektuře s takzvanými nožovými bateriemi. Pro srovnání: Nejnovější verze nabíjecích stanic Supercharger americké Tesly nabízí nabíjecí výkon až 500 kW – tedy poloviční oproti výkonu, který slibuje BYD.

Prvními elektromobily, které budou využívat „Super“ platformu, budou dva nové modely, a to sedan Han L a SUV Tang L. Jejich předprodej na čínském trhu zahájila automobilka v polovině letošního března. Jejich cena se pohybuje zhruba v rozmezí od 270 do 360 tisíc jüanů, tedy do 1,14 milionu korun. Pro zajímavost: Han L má nabídnout zrychlení z nuly na sto kilometrů v hodině za 2,7 sekundy a dojezd až tisíc kilometrů dle čínského standardu CLTC.

Aby mohli uživatelé žhavých novinek využít rychlé nabíjení naplno, musí BYD vybudovat síť ultrarychlých nabíjecích stojanů. A přesně takový plán automobilka na akci také oznámila: V Číně jich vybuduje přes čtyři tisíce. Jedná se o významný posun hned ze dvou důvodů.

Jednak proto, že nejvýkonnější dobíječky, které jsou dnes v Číně běžné, disponují jen polovičním výkonem, a jednak proto že uživatelé BYD v současnosti nabíjejí u stanic jiných výrobců – například u stanic Tesly, která je v Číně provozuje od roku 2014. Kdy má BYD dokončit výstavbu stanic a jakou sumu investuje, automobilka nezveřejnila.

Elektromobily i akcie BYD bodují u zákazníků i investorů

Firma se však dále těší rychlému růstu. Loni prodala jen nepatrně méně elektromobilů než americká Tesla. Zatímco čínský gigant udal 1,76 milionu čistě elektrických vozů, meziročně o dvanáct procent více, výrobce spoluvlastněný Elonem Muskem jich prodal 1,79 milionu, a meziročně si tak o 1,1 procenta pohoršil. Celkový odbyt BYD, který zahrnuje také vozy s hybridním pohonem, byl však loni mnohem vyšší a dosáhl 4,3 milionu s meziročním růstem o 41 procent.

Naopak spalovací modely už v portfoliu značky budoucnost nemají, jejich výrobu automobilka ukončila v roce 2022. BYD se daří nejen u zákazníků, ale také u investorů – akcie společnosti na šanghajské burze za posledních pět let připsaly 632 procent, respektive 76 procent za poslední rok. Aktuálně se obchodují za 385 jüanů za kus.

BYD postupně expanduje také v Evropě. V žebříčku nejprodávanějších značek se loni umístil na 31. příčce. Udal přes padesát tisíc automobilů, čímž odbyt meziročně ztrojnásobil. Zda a kdy případně nabídne elektromobily s novou „Super“ platformou i na starém kontinentu, je zatím nejasné. Dařilo se ale například i čínské MG, jež obsadila 20. pozici s 243 tisíci prodanými vozy a pětiprocentním růstem, vyplývá z dat JATO Dynamics.