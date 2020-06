Aero Vodochody kupují Maďaři s Omnipolem | E15.cz

Těsnou většinu získal soukromý maďarský fond vedený lobbistou a finančníkem Andrásem Tomborem, který má blízko k maďarskému prezidentu Viktoru Orbánovi. Zbylý 49procentní podíl pak tuzemská zbrojařská skupina Omnipol Richarda Hávy, která už je strategickým partnerem vývoje nového modelu letounu L-39 NG, současného klíčového výrobního programu firmy.

„Aero je jednou z nejsilnějších českých značek a pojmem, který v mnoha lidech oprávněně vzbuzuje národní hrdost. Aero má nejen skvělou minulost, ale především také obrovský potenciál do budoucna,“ uvedl majitel Omnipolu Richard Háva.

„Chceme navázat na tradici společnosti a navrátit jí věhlas na českém i světovém trhu. Budeme rozvíjet všechny tři pilíře činnosti Aera, podporu uživatelů letounů z produkce firmy, spolupráci s velkými světovými leteckými výrobci a samozřejmě i projekt L-39NG,“ doplnil.

Do vývoje tohoto modelu Omnipol dosud nalil přes miliardu korun a v samotném projektu drží i poloviční podíl. S financováním nákupu podílu celého Aera mu pak podle informací serveru E15 pomáhá finanční skupina PPF. To ovšem PPF nepotvrdila.

Aero by se zároveň mělo rozdělit. Zatímco dříve se hovořilo o tom, že součástí prodeje bude i přilehlé letiště, nyní je jasné, že přistávací dráha pod Pentou ještě nějaký čas zůstane. Ani Omnipol ani maďarský podnikatel Tombor totiž letiště nechtějí.

„Omnipol není realitní firma a své experty má jinde. O letiště nemá zájem ani maďarská strana, takže pokud chce Penta letiště prodat, bude muset hledat kupce jinde,“ řekl deníku E15 zdroj obeznámený s vyjednáváním.

Zájem o samotné letiště by mohla mít už zmíněná PPF. Podle dřívějších spekulací by skupina nejbohatšího Čecha Petra Kellnera mohla navázat na snahu Penty přebudovat cvičné letiště na civilní. To by pak sloužilo pro nízkonákladové aerolinie.

Penta získala Aero v privatizačním tendru v roce 2006, firmu s miliardovou ztrátou změnila během necelých dvou let do prosperující společnosti. Do jejího portfolia ale nikdy příliš nezapadala. „V našem portfoliu Aero nepatřilo mezi firmy, které chceme dlouhodobě rozvíjet,“ uvedl k transakci spoluvlastník Penty Marek Dospiva.

Tombor je byznysmen investující do perspektivních průmyslových oblastí. Vlastní mimo jiné společnost Atmedia, která prodává reklamní prostor v maďarských televizích.

Aero Vodochody, které zaměstnávají zhruba 1350 zaměstnanců, mají za sebou několik restrukturalizací a poslední roky firma končila ve ztrátě. V posledních měsících navíc bojuje i s nižší poptávkou způsobenou pandemií koronaviru.

Od roku 2015 Aero pracuje na vývoji moderního letounu L-39 NG, který ji má posunout mezi technologickou špičku v Evropě. Jedná se o jednomotorový dvoumístný letoun, který může plnit funkci jak cvičného letounu, tak lehkého bitevníku. Certifikace letounu se ale zpožďuje, nyní Aero jeho dokončení očekává ve třetím čtvrtletí tohoto roku.