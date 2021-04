Nejstarší Airbus Beluga míří do penze | E15.cz

Airbus v letech 1992 až 1999 vyvinul a postavil pět speciálních letounů A300-600 ST. Díky nepřehlédnutelnému vzhledu připomínajícímu bílého kytovce běluhu dostal přezdívku Beluga. Stroj s číslem 1 vzlétl poprvé 13. září 1994 a do ostrého provozu vstoupil o rok později. Po téměř 27 letech služby teď absolvoval svůj poslední let ve službách Airbusu z továrny leteckého výrobce v britském Broughtonu do závodu v Hamburku.

Technici tam pravděpodobně odstraní některé postradatelné komponenty, které mohou být využity jako náhradní díly po zbytek flotily a pak stroj zamíří k uskladnění do Bordeaux, píše server Simpleflying.com.

Airbus letoun poměrně intenzivně využíval do poslední chvíle. Za posledních dvanáct měsíců absolvoval 458 letů a něsíčně nasbíral přes 57 letových hodin. První vyrobená Beluga vydržela v provozu déle než „číslo 2“, které Airbus odstavil už loni na podzim. Týž osud postupně stihne i další belugy.

Výrobce se ovšem s leteckými speciály pro přepravu rozměrných nákladů neloučí nadobro. Na základě dopravního letounu A330 Airbus vyvinul stroj s označením A330-700L Beluga XL. První z nich zařadil do flotily v roce 2019, druhý přidal loni. Paradoxně zatím do služby nevstoupil první vyrobený letoun nové řady, který podstupoval certifikační testy.

Airbus chce do roku 2023 vyrobit šest strojů nového typu. Oproti předchůdcům nabízejí o třicet procent vyšší přepravní kapacitu než původní belugy a splňují podmínky pro zaoceánské lety. Airbusu je tak může využít například k přepravě svých družic k odpalovacím zařízením ve Spojených státech.