Letošní výrazné poklesy akcií tradičních evropských automobilek připomínají strmý pád do hlubin bez vidiny světla na konci tunelu. Většina známých jmen se během roku nevyhnula často velmi drsným oslabením na letitá minima. Nejen na Německo, domov mnoha dříve stabilních značek, padla deka. V zemi panuje pesimistická nálada a pesimistické jsou i prognózy dalšího vývoje, popsal pro e15 atmosféru v Německu český velvyslanec Jiří Čistecký. Co to znamená pro investory? Přichází čas, aby ti zkušenější vytáhli peněženku a poslali kapitál vstříc pravděpodobnému zhodnocení? A do kterých akcií? Zeptali jsme se finančních profesionálů, kteří spravují aktiva mnoha Čechů.