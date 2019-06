Akciové obchody vynesly šéfům ČEZ desítky milionů | E15.cz

Na plné obrátky se letos rozjely obchody manažerů ČEZ s akciemi vlastní firmy. Takzvaný opční program, díky kterému mají nejvýše postavení členové vedení polostátního molochu každoročně nárok na příděl akcií ČEZ za zvýhodněnou cenu, vynesl osmičce manažerů jen do počátku června bezmála čtyřicetimilionovou prémii k základní mzdě. To je 85 procent sumy, kterou šéfové ČEZ z opčního programu získali za celý loňský rok. Zároveň jde prozatím po loňsku o druhý nejvyšší manažerský zisk z opcí za posledních devět let.