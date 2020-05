ANALÝZA: Plynovod Nord Stream 2 má další potíže | E15.cz

Byl by to skvělý námět na napínavý román z prostředí geopolitických soubojů, vyhrocené ekonomické konkurence a bezpochyby i různých zpravodajských her: Vrcholící bitva o plynovod Nord Stream 2, který má přepravovat strategickou surovinu pod hladinou Baltského moře z Ruska přímo do Německa. O jeho osudu se totiž rozhoduje nejen v moskevském Kremlu, ale i ve washingtonském Bílém domě a v dalších metropolích.

A v posledních dnech také v jednacích síních evropských soudů a regulačních úřadů. Evropský soud první instance v Lucemburku vynesl minulý týden pro Rusko nepříznivý verdikt. A další ránu zasadil ostře sledovanému potrubí krátce před ním i německý regulátor Bundesnetzagentur.

Příliv špatných zpráv

Špatných zpráv pro ruský Gazprom, který hodlá po dně Baltu ruský zemní plyn vyvážet, přibývá. Poptávka po surovině kvůli epidemii koronaviru a zbrzděné světové ekonomice klesá. Plynovod je z převážné části hotov, chybí ale dobudovat poslední úsek dlouhý 160 kilometrů. Společnost Allseas, která sídlí ve Švýcarsku a v Baltském moři pokládala potrubí, kvůli americkým sankcím odvolala před pěti měsíci svá plavidla a od té doby jsou práce u ledu.

Z Ameriky zaznívají hlasy, podle nichž je nutné sankce proti Nord Streamu 2 ještě zpřísnit, aby plynovod na baltském dně nemohl bez „velkého trestu“ dobudovat nikdo. Prezident Donald Trump prohlašuje, že plynovod bude Rusům sloužit k tomu, aby ohrožovali své sousedy. Zaprvé díky němu získají peníze na nepřátelské akce a zadruhé odříznou od finančních toků Ukrajinu, přes kterou dosud směřovala velká část ruského plynu na západ. Trumpova administrativa ale sama čelí v Evropě obviněním, že jí jde o čistě ekonomické zájmy a snaží se uvolnit trh pro americký zkapalněný plyn. Gazprom v této situaci prohrává dvě dílčí bitvy v evropských jednacích síních.

Německý regulátor Bundesnetzagentur nedávno rozhodl, že Nord Stream 2 – nebo přinejmenším jeho závěrečná část v německých pobřežních vodách – podléhá přísnějším pravidlům evropské plynárenské směrnice. Tím, že plynovod nemá nárok na výjimku, Gazprom nemůže vystupovat zároveň v roli jeho provozovatele i dodavatele plynu, musí část plynovodu vyhradit pro další dodavatele (i když takoví zatím vlastně neexistují) a podřídit se evropským regulím tarifů za přepravu suroviny.

Právní bitva

Evropský soud první instance v Lucemburku pak minulý týden vynesl další pro Gazprom nepříznivý verdikt. Nevyhověl žádosti ruské korporace, přesněji její dceřiné společnosti Nord Stream 2, která žádala přímo o zrušení příslušného ustanovení plynárenské směrnice. Gazprom ho považuje za diskriminační, protože bylo přijato loni ve chvíli, kdy už bylo o všech investicích do plynovodu rozhodnuto. Investoři z řady zemí – kromě Ruska také z Německa, Rakouska, Francie, Nizozemska a Británie – nemohli se zpřísňováním podmínek počítat.

Právní bitva bude pokračovat, Gazprom se hodlá odvolat. I kdyby u soudů dál prohrával, může nakonec všechny podmínky splnit tím, že k projektu Nord Stream 2 přizve další společnosti. Třeba i majetkově spřízněné. Teoreticky se může vzdát třeba role operátora závěrečné části plynovodu v německých teritoriálních vodách nebo zapojit další obchodníky s plynem.