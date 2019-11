ArcelorMittal vycouval z převzetí italské ocelárny Ilva. | E15.cz

Rozhodnutí je ranou pro vládní koalici, která doufala, že se jí podaří ocelárenského obra přemluvit, aby od smlouvy neodstupoval. Vyvolává také otázky ohledně spolehlivosti Itálie jako partnera pro zahraniční investice.

ArcelorMittal se na koupi společnosti Ilva dohodl loni. Ilva sídlí v jihoitalském městě Taranto, regionu s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v zemi, a má kolem osmi tisíc zaměstnanců. Závod je největším producentem oceli v Evropě.

Slibovaná právní ochrana by poskytla manažerům společnosti ArcelorMittal imunitu před stíháním souvisejícím s plánem čištění ocelárny. Vládnoucí Hnutí pěti hvězd (M5S) však bylo proti imunitě s tím, že by to bylo nepoctivé vůči místním obyvatelům, kteří kvůli znečištění mohou mít vážné zdravotní problémy.

Vláda zatím oznámení nekomentovala. Podle zdrojů se ministr průmyslu Stefano Patuanelli setkal s ministrem pro záležitosti jihu Giuseppem Provenzanem, aby zhodnotili možnosti obnovení imunity.

ArcelorMittal slíbil investovat stovky milionů eur do zlepšení ochrany životního prostředí v závodě. Chtěl však záruky, že nebude čelit žalobám místních obyvatel nebo zaměstnanců kvůli negativním dopadům na zdraví.

"Italský parlament zrušil právní ochranu nutnou k tomu, aby firma mohla realizovat svůj plán v oblasti ochrany životního prostředí bez rizika trestní odpovědnosti, čímž odůvodňuje oznámení o odstoupení od smlouvy," uvedl ArcelorMittal. Oznámení vstupuje v platnost do 30 dnů, informovala agentura Reuters.

V roce 2012 byli dřívější majitelé ocelárny obviněni, že v oblasti způsobili ekologické a zdravotní problémy. O tři roky později firma skončila pod zvláštní správou, a nakonec ji loni koupil největší světový výrobce oceli ArcelorMittal. Podmínkou Evropské komise pro schválení dohody však bylo, že ArcelorMittal prodá ostravskou huť a ocelářské podniky v Rumunsku, Makedonii, Itálii, Lucembursku a Belgii.

Ostravskou huť získala společnost Liberty Steel. Prodej byl dokončen v létě a česká firma změnila název na Liberty Ostrava.

Na začátku letošního roku Evropský soud pro lidská práva (ECHR) odsoudil Itálii za to, že své občany neochránila před znečištěním z ocelárny Ilva. Podniku je přičítána odpovědnost za stovky úmrtí na rakovinu a řadu dalších zdravotních problémů místních obyvatel. Soud se sídlem ve Štrasburku tehdy rozhodl, že italský stát musí zaplatit odškodné pět tisíc eur (bezmála 130 tisíc korun) každému ze 161 lidí, kteří se v letech 2013 až 2015 obrátili v této záležitosti na soud.

Například v roce 2010 vydala místní radnice v Tarantu nařízení, že si děti nesmějí kvůli znečištění půdy hrát venku. Sbor místních lékařů veřejně doporučil, aby se děti po každé cestě ven sprchovaly.

Symbolem boje proti znečištění v Tarantu se stal chlapec Lorenzo Zaratta. Ve třech měsících mu byl diagnostikován nádor na mozku; operaci sice přežil, ale nakonec na nádor zemřel v roce 2014 ve věku pěti let. V mozku měl stopy železa, oceli, hliníku, zinku a silikonu.