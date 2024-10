Kopřivnická automobilka Tatra Trucks loni zvýšila tržby o 895,1 milionu na 8,36 miliardy korun. Nárůst představoval 12 procent. Po čtyřech letech ale firma skončila ve ztrátě, která dosáhla 45,9 milionu korun. V předchozím roce činil její čistý zisk 277,9 milionu korun. Vyplývá to z informací ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.

„Rok 2023 byl v automobilovém průmyslu, podobně jako v předchozím období, poznamenán vyššími cenami vstupů a zejména energií i nedostatkem určitých surovin a komponent,“ uvedli předseda představenstva Lukáš Andrýsek a místopředseda Daniel Bekeš. Příčinami podle nich byly zhoršená bezpečnostní situace na východě Evropy, Blízkém východě i v jiných částech světa a také potíže některých subdodavatelů s výrobou součástek přetrvávající z doby covidové krize.

„Přesto naše společnost dokázala dosáhnout čistý obrat 9,2 miliardy korun a finanční ukazatel EBITDA dosáhl výše 387 milionů korun, což ukazuje, že Tatra Trucks je odolná společnost, která se dokáže s problémy v dodavatelských vztazích vyrovnat. Navíc má oproti jiným výrobcům výhodu i v tom, že velkou část komponent si pro některé své modelové řady dokáže vyrobit a zajistit sama v rámci svého výrobního řetězce,“ uvedli Andrýsek a Bekeš.

Tatra Trucks loni vyrobila a prodala 1451 vozidel, což bylo proti roku 2022 navýšení o více než 100 kusů. „Výrobní plán se nám podařilo naplnit a také se dařilo získat zakázky na rok 2024 a další období v delším výhledu. Management automobilky také v roce 2023 zahájil restrukturalizační procesy, které mají vést k navýšení celkového objemu výroby na úroveň 2500 automobilů ročně do dvou až tří let,“ uvedli Andrýsek a Bekeš. Rok 2023 lze podle nich považovat za jeden z nejvýznamnějších z pohledu představení technologických novinek a modernizace produktového portfolia.

Téměř 40 procent aut loni z Kopřivnice mířilo na český trh, přes 60 procent bylo exportováno do 28 zemí, především do Indie, Nizozemska, Belgie, Rakouska či na Slovensko. Přibližně 60 procent produkce tvořily automobily a podvozky pro obranné a bezpečnostní složky včetně české armády. „Pro civilní trh bylo určeno 40 procent z celkového počtu vyrobených vozidel za rok 2023, nejvíce, tedy 15 procent, zamířilo k hasičským a záchranářským složkám, další pak do stavebnictví, těžebního průmyslu, zemědělství nebo komunálních služeb,“ uvedla firma.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní sektor i pro využití v armádě či v záchranných složkách. Má přes 1400 zaměstnanců, dalších víc než 700 lidí pracuje v dceřiné firmě Tatra Metalurgie. Tatra Trucks patří do skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada, dalším jejím akcionářem je skupina Promet Group rodiny Materových.