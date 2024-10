„Proč to ještě není? Problémem je uživatelský prožitek. Potvrzení bitcoinové platby trvá i pět hodin. To bychom stihli nákup doručit dvakrát,„ píše Čupr na síti X s tím, že tato praxe je pro Rohlík zatím nedostatečná. S podnikatelovou interpretací použitelnosti kryptoplateb ale část bitcoinové komunity nesouhlasí.

Čupr argumentuje statistikou speciální platební brány Confirmo, se kterou Rohlík na řešení spolupracuje. Confirmo zprostředkovává úhrady bitcoinem nebo etherem například Alze nebo v aplikaci na bezobslužnou platbu v restauracích Qerko. Podle uvedených dat zabere celkový proces odeslání a zpracování standardní platby bitcoinem drtivé většině zákazníků přes hodinu. U kryptoměn jako solana nebo ether jsou platby řádově rychlejší.

„Tato data byla určena pro Rohlík a cíleně jsme do nich zahrnuli extrémní případy. Data znázorňují nejpesimističtější scénář,“ vysvětluje šéfka Confirma Anna Štrébl a upozorňuje, že standardní metoda (v krypto hantýrce „vrstva“) platby bitcoinem není stavěná na okamžité transkace.

Podle ní ale 98 procent bitcoinových plateb projde výrazně rychleji, stačí, aby zákazník zvolil speciální bitcoinovou vrstvu s názvem Lightning Network. Ta je určená pro bleskové platby a v drtivé většině případů transakce zabere v průměru dvě až šest minut. Přístup k této platební metodě však nepodporují všechny bitcoinové peněženky.

„Ta čísla jsou včetně uživatelských operací typu otevření peněženky, zadání PINu, zobrazení transakce a odeslání,“ oponuje navíc na X Čuprovi spoluzakladatel výrobce české kryptoměnové peněženky Trezor Marek Palatinus s tím, že samotné vypořádání transakce přes Lightning Network je okamžité.

Na Čuprových výhradách to ale v zásadě nic nemění. Vyřešit je chce tím, že umožní konverzi kryptoměn do kreditů, za něž lze na Rohlíku nakupovat. „Dívám se na to z pohledu uživatelského zážiku a byznysového rizika. Tedy přes zákazníky, ne jen technokraticky,“ reaguje Čupr. „Za patnáct minut už jsme s nákupem v autě,“ připomíná specifičnost svého byznysu v porovnání s e-shopy, které doručují zboží do druhého dne.

Čuprovy kryptoměnové záměry, které naznačil v červnovém podcastu Vojty Žižky, ale mají navzdory současnému zadrhnutí ještě další rovinu. Jak doplnil na sociální síti X, většinu přijatých bitcoinů má on-line supermarket dále držet a nesměňovat za koruny.

Tím by se Rohlík lišil od ostatních firem, které přijímají bitcoin a spol. například právě přes Confirmo. Tato platební brána umožňuje každou příchozí kryptotransakci okamžitě směnit na koruny či eura, čímž obchodníkovi odpadá starost z kurzového rizika nebo nutnost zabývat se technickými detaily uchovávání virtuálních měn.