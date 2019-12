Avia Motors vydala knihu o své historii a pracuje na novém užitkovém elektromobilu | E15.cz

Tento rok si sesterské automobilky Avia Motors a Tatra Trucks patřící do holdingu Czechoslovak Group připomínají zásadní milníky své existence. V obou případech to je sto let existence jejich značek. Zatímco se značka Tatra začala objevovat nejprve na automobilech a až později i na letadlech, u značky Avia to byla naopak nejdříve letadla a až poté automobily.

Významné jubileum Avia Motors v průběhu tohoto roku připomněla například limitovanou sérií 19 vozů Avia Initia ve výročním provedení. Další připomínkou dlouhé historie značky je nyní vydávaná publikace Století Avie, příběh československé legendy 1919-2019.

Sto let Avie na 368 stranách knihy

Knihu napsal David Hloušek, dlouholetý zaměstnanec společnosti a badatel široce obeznámený s děním kolem značky Avia i podniku. Jak již název knihy napovídá, autor na 368 stranách provede čtenáře historií značky i firmy od jejího počátku v roce 1919, kdy ji založili konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hajn, až po žhavou současnost.

První kapitoly se věnují přerodu malé firmy s truhlářskými zakázkami, výrobou vrtulí a drobnými opravami letadel v jednoho z nejvýznamnějších výrobců letadel pro civilní i vojenské použití v tehdejším Československu a Evropě.

Autor: CZECHOSLOVAK GROUP

Nechybějí také pasáže věnující se době okupace, během níž musela firma vyrábět letadla a letecký materiál pro okupanty. Dále kniha mapuje poválečný vývoj, kdy z výrobních prostor firmy Avia vedle letadel poprvé vyjížděly i nákladní automobily.

Následující kapitoly popisují licenční výrobu letadel sovětského původu a také přibližují zajímavé, ale mnohdy nerealizované, letecké i automobilové projekty z padesátých a šedesátých let. Nechybí samozřejmě ani zásadní zlom z 60. let, kdy Avia začala vyrábět lehká užitková vozidla ve francouzské licenci, což mělo zásadní vliv na její další vývoj až do současnosti.

Čtenáři se také dočtou všechny podrobnosti o dění po roce 1989, včetně procesu privatizace a změnách ve vlastnické struktuře až po přechod značky a firmy pod křídla holdingu Czechoslovak Group. Popsán je také vývoj nových modelových řad automobilů Avia až po současný typ Initia.

Knihu Století Avie, příběh československé legendy 1919-2019 vydává v nákladu 1400 kusů nakladatelství Olympia, má 368 stran a rozměry 215x220 mm. Publikaci je možné zakoupit přímo v nakladatelství Olympia, na e-shopu www.iolympia.cz nebo u vybraných knihkupců.

Budoucnost přichází už nyní

Avia Motors i nadále zůstává pevnou součástí holdingu Czechoslovak Group. Rok 2019 je pro automobilku významným nejen tím, že si připomíná svou dlouhou historii. Je také přelomem nové éry – začátkem doby elektromobilů.

Avia Motors už měsíce pracuje na projektu užitkového elektromobilu a jedná s vhodnými partnery o výrobě vozidel této kategorie. V současnosti se usilovně pracuje na výsledné podobě elektromobilu na podvozku modelové řady Avia Initia a vznikají první prototypy. V příštím roce, tedy v prvním roce druhého století existence značky Avia, by se první elektromobily mohly dostat ke svým zákazníkům.

Velmi důležitou součástí portfolia Avia Motors bude i nadále servisní podpora flotily několika tisíc vozidel Avia modelových řad D a Initia. „Celý náš systém servisní podpory a distribuce náhradních dílů zaručuje uživatelům spolehlivé fungování vozů Avia nejméně po následující desetiletí. Potřebné součástky i nadále vyrábíme, a to včetně montáže dílů do celků. Naše společnost navíc jako jediná disponuje dostatečnými zásobami náhradních dílů a nadále zajišťuje jejich rychlou a spolehlivou distribuci,“ řekl Tomáš Adamec, generální ředitel Avia Motors.

Avia Motors bude také nadále vyrábět na zakázku vozidla řady Initia s pohonem 4x4. Dále podnik vede jednání o rozšíření výrobního programu, aby se mohl stát subdodavatelem některých komponentů potřebných pro automobilový průmysl.