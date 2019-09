Avia ukončí výrobu dieselových náklaďáků, chce je nahradit elektromobily | E15.cz

Společnost Avia Motors pracuje na přípravě výroby užitkových elektromobilů v Přelouči. Mají nahradit dosud vyráběné nákladní vozy se spalovacími motory, jejichž produkce by měla skončit na podzim. Avia jedná s partnery, kteří by dodávali části vozidel, uvedl to mediální zástupce firmy Daniel Potocký.