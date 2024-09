Společnost Sev.en Global Investments Pavla Tykače zvažuje v australském Novém Jižním Walesu významné „ozelenění“ svého areálu uhelné elektrárny Vales Point. Její dceřiná společnost Delta Electricity zde připravuje výstavbu velkého solárního parku a k tomu vybudování velkokapacitního bateriového systému. Souhrnné investiční náklady by se v dnešních cenách vyšplhaly na vyšší jednotky miliard korun. Informaci o přípravě záměru v exkluzivním rozhovoru s e15 sdělil šéf Sev.en Global Investments (Sev.en GI) Alan Svoboda.