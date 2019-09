Benzin nejspíš zdraží kvůli útoku na ropná zařízení | E15.cz

Nejvyšší růst cen ropy od první války v Perském zálivu. To je jeden z hlavních následků víkendových útoků dronů na ropná zařízení v Saúdské Arábii. Ty se mohou projevit i v Česku, a to zdražením benzinu a nafty na nejvyšší hodnoty od roku 2012, varuje část analytiků.

Sobotní incident na Blízkém východě pořádně s cenami ropy zahýbal. Cena ropy Brent vzrostla v pondělí dopoledne o 8,6 procenta na 65,41 dolaru za barel. Krátce po zahájení obchodování dokonce stoupla až o 19,5 procenta na 71,95 dolaru za barel. To je nejvyšší růst od roku 1991, kdy probíhala válka v Perském zálivu. Americká ropa WTI zdražila také, a to o 7,9 procenta na 59,19 dolaru za barel a během dnešního obchodování zažila největší zdražování od června 1998.

Ceny svůj růst zmírnily až po vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten uvedl, že pokud bude potřeba, uvolní zásoby ropy ze strategických rezerv Spojených států.

Droní útoky způsobily mimo jiné výpadek těžby v celkové výši 5,7 milionů barelů denně. Jedná se o nejhorší náhlé přerušení dodávek ropy v historii ropného trhu.

„Z hlediska obchodníků s ropou se jedná o nejzávažnější náhlý výpadek v dějinách. Svojí závažností překonává výpadek dodávek kuvajtské a irácké ropy, k nimž došlo v roce 1990 v důsledku invaze vojsk Saddáma Husajna právě do Kuvajtu,“ uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Doplnil, že ztráta v produkci ropy v roce 1990 odpovídala zhruba 4,3 milionům barelů denně.

Celá situace bude mít pochopitelně globální dopad a v negativním světle se dotkne i České republiky. „Benzin a nafta v Česku mohou během následujících týdnů výrazně zdražit, do konce září o dvě koruny na litr. V měsíci říjnu se pak cena v krajním případě může vyšplhat k rekordním maximům roku 2012. Tehdy stál benzin více než 38,50 koruny za litr a nafta překročila cenu 37,20 koruny za litr,“ varuje Kovanda.

Jiní analytici ale situaci vidí méně závažně. „Nevidíme důvod pro žádné dramatické zvyšování cen, motoristé tak rozhodně nemusí vytvářet zásoby tankováním do kanystrů. Je ovšem možné, že pumpaři využijí situace k mírnému zvýšení svých marží. Útokem se nicméně zvyšuje politické napětí v regionu, pokud by došlo k eskalaci konfliktu s Íránem, situace by se mohla dramaticky změnit," řekl ČTK analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička.

Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka je pro vývoj cen pohonných hmot v Česku v nejbližší době důležité, jak rychle se podaří obnovit produkci ropy v zasažených saúdskoarabských zařízeních. "Ceny pohonných hmot v nejbližších dnech velmi pravděpodobně zdraží, ale o kolik v průměru se opravdu velmi těžko odhaduje. Může to být o několik desítek haléřů, ale pravděpodobněji až o několik korun," uvedl Novák.

Kdo je na vině?

K útokům na ropných zařízeních Abkajk a Churajs se přihlásila jemenská povstalecká skupina Húsíů. Tuto verzi však odmítl americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Ten ze zodpovědnosti za údálosti obvinil Írán. Tuto hypotézu později pro televizi CNN zopakoval i nejmenovaný vysoce postavený činitel z vlády Spojených států. Írán podle něj prozradily satelitní snímky, které přinesly důkazy o tom, odkud útočící drony přiletěly.

Při útoku bylo podle nejmenovaného politika zasaženo devatenáct cílů. Poukázal také na to, že povstalecká skupina Húsíů ve svém prohlášení uvedla, že použila deset dronů. „Devatenáct cílů nemůžete takto zasáhnout s deseti drony. Všechny zásahy byly na severozápadní straně saúdskoarabských ropných zařízení, což by se z Jemenu dělalo poněkud těžce,“ argumentoval politik v rozhovoru pro CNN.

Vojenský expert Cedric Leighton, který se specializuje na oblast vojenského zpravodajství uvedl, že útok bere jako „práci vyspělého (pravděpodobně státního) aktéra“. Podle něj drony přiletěly z jižního Iráku či Íránu.