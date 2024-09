Americký prezident Joe Biden se chystá zablokovat převzetí oceláren U.S. Steel japonskou společností Nippon Steel, píší americká média . Podle zdrojů agentury Reuters chce šéf Bílého domu rozhodnutí zdůvodnit riziky pro národní bezpečnost. Firmy dohodu za 15 miliard dolarů oznámily loni a chystaly se ji uzavřít do konce roku.

Spojením podniků U.S. Steel a Nippon Steel by vznikla jedna z největších světových ocelářských společností mimo Čínu. Investoři ho vítali jako odpověď na finanční potíže americké společnosti.

Plánovaný obchod však brzy narazil na odpor politiků a odborů U.S. Steel. Ty prohlásily, že si nepřejí, aby 123 let stará firma přešla do zahraničních rukou.

Akcie U.S. Steel se v reakci na zprávu ve středu propadly o 17,5 procenta. Akcie Nippon Steel ráno na burze v Tokiu ztrácejí 0,2 procenta.

Společnost U.S. Steel ve středu varovala, že pokud by transakce měla zkrachovat, ohrozilo pracovní místa tisíců jejích zaměstnanců.

Ve Spojených státech se přiostřuje volební kampaň před listopadovými prezidentskými volbami. U.S. Steel sídlí v Pensylvánii, která je jedním z takzvaných swing states, kde voliči někdy dávají přednost demokratům a někdy republikánům.

Biden se již dříve zasadil o to, aby byl obchod prověřen z důvodů národní bezpečnosti. Na začátku tohoto roku vyjádřil nesouhlas s převzetím. Proti fúzi se postavili také Donald Trump i Kamala Harrisová, kteří soupeří v boji o prezidentský úřad.

Součástí U.S. Steel jsou i košické železárny, které jsou jedním z největších zaměstnavatelů na Slovensku.