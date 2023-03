Bosch přesune výrobu dílů do elektromobilů do levnějšího Česka. Němci protestují | e15.cz

Výrobu čerpadel pro dieselové motory v jihlavském závodě Bosch Powetrain do budoucna nahradí produkce součástek do elektromobilů.

Německý gigant Bosch se snaží snížit náklady a přesunout výrobu důležitých součástek do elektromobilů do východní Evropy. V promluvě k téměř třiceti tisícům zaměstnanců to prohlásil předseda podnikové rady firmy Frank Sell s tím, že se rada obává zániku tisíců pracovních míst v Německu. Web Automobilwoche dodal, že podle jeho informací se pravděpodobně bude jednat o lokalitu v Česku. Tiskové oddělení německé centrály Bosche na dotazy E15 reagovalo, že počítá s již avizovaným rozšířením výroby ve svém jihlavském závodě, který „povýší“ na výrobu součástek do elektromobilů.