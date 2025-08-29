BYD hlásí první pokles zisku po třech a půl letech, tržby ale dál rostou
Automobilka BYD, největší světový výrobce elektromobilů, vykázala ve druhém čtvrtletí letošního roku čistý zisk 6,4 miliardy jüanů (asi 19 miliard Kč), což představuje meziroční pokles o 30 procent. Jde o první propad hospodářského výsledku za poslední tři a půl roku, uvedla agentura Reuters s odkazem na zprávu společnosti. Tržby BYD přesto meziročně vzrostly o 14 procent a poprvé překonaly hranici 200 miliard jüanů.
V celém prvním pololetí se čistý zisk zvýšil o 14 procent na 15,5 miliardy jüanů a tržby vzrostly o 23 procent na 371 miliard jüanů. Automobilka v pololetí prodala 2,15 milionu vozů, tedy o třetinu více než před rokem. Jejím cílem je prodat v celém letošním roce 5,5 milionu vozů, napsala agentura Bloomberg.
Společnost BYD na světovém trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem soupeří s americkým konkurentem Tesla, v jehož čele stojí miliardář Elon Musk. Firma BYD stále prodává velkou většinu svých automobilů na čínském trhu, snaží se ale rozšiřovat mezinárodní přítomnost, mimo jiné i v Evropě.
Koncem roku 2023 se společnost BYD rozhodla, že v rámci zahraniční expanze postaví v Maďarsku svou první evropskou továrnu na osobní auta. Závod bude vyrábět elektromobily a hybridní vozy pro evropský trh.