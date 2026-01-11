Metro O, nebo tramvajový okruh? Praha začne kreslit prováděcí plán na nová spojení MHD
- Praha letos zadá prováděcí studii dopravního okruhu napříč městem, ve hře je metro i tramvajová varianta.
- Politická shoda chybí: Piráti tlačí tramvajový okruh, který je rychlejší a levnější než stavba nové linky metra.
- Projekt metra D dál brzdí spory v tendru, finální verdikt může změnit harmonogram i podobu investic do MHD.
Pražský magistrát plánuje v letošním roce zadat zpracování prováděcí studie okružního dopravního spojení, které by vedlo z Dejvic přes Smíchov, Budějovickou, Vršovice a Žižkov dále na sever do Čakovic a zpět do Prahy 6. Mohla by to být linka metra či tramvajová trať. Oznámil to nový náměstek primátora a radní města pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti). Dodal, že chce také otevřít otázku prodloužení koncových úseků linek C a A.
Okružní linka metra byla původně označována E, předminulý náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) se návrhu také věnoval a označil jej písmenem O. Okružní spojení by mělo zajistit lepší možnost cestování mezi okrajovějšími částmi města bez nutnosti jezdit přes centrum. Zpracování studie proveditelnosti město připravuje už několik let.
Beránek uvedl, že studie má zhodnotit, jestli se pro tento účel a s odhadovaným využitím vůbec vyplatí stavět metro, nebo zda by nebylo lepší využít jiné druhy MHD. Piráti dlouhodobě preferují tramvajový okruh. „Tramvajové tratě jsou finančně mnohem dostupnější a je možné je postavit výrazně rychleji,“ řekl náměstek. Doplnil, že metro by navíc mohlo mít zbytečně velkou kapacitu, zatímco tramvaje jsou v tomto ohledu flexibilnější.
Prodloužení metra A a C
Beránek řekl, že chce také znovu otevřít otázku prodloužení linek metra. V případě linky C se v minulosti hovořilo o jejím pokračování z Hájů do Petrovic a dále do Uhříněvsi, z Letňan pak do Čakovic. U linky A pak náměstek s ohledem na plánovanou rychlodráhu do Ruzyně nepovažuje za reálné úvahy o metru na letiště, ale je podle něj možné jednat o prodloužení ze stanice Nemocnice Motol přes sídliště Řepy ke Zličínu.
Městu, respektive jeho dopravnímu podniku (DPP), se nicméně zatím nedaří posunout ani stavbu metra D. V září roku 2023 DPP vybral v soutěži zhotovitele druhého úseku, kvůli opakovaným stížnostem účastníků tendru a rozhodnutím antimonopolního úřadu a v poslední době i soudu však smlouvu stále nemůže uzavřít a dosud není jasné, jak celý proces dopadne. „Zatím zůstávám opatrně optimistický, že nebude potřeba vypsat úplně nový tendr,“ řekl Beránek.