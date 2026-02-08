Nenápadný gigant, který drží klíče k energetické transformaci
- Výrobce kabelů Nexans se mění v „pure play“ hráče na elektrifikaci a má silnou pozici v oligopolním segmentu podmořských kabelů.
- Navzdory očekávanému růstu EBITDA o 50 procent do roku 2028 se akcie obchodují s výrazným diskontem a zaostávají za konkurencí.
- Přes krátkodobá rizika nabízí titul zajímavý potenciál re-ratingu a atraktivní poměr rizika a výnosu.
Francouzská společnost Nexans, tradiční výrobce elektrických kabelů s tržbami přes sedm miliard eur, prochází závěrečnou fází strategické proměny, která jí pomůže maximálně benefitovat z masivního růstu investic do elektrických sítí. Cílem managementu je vytvořit prvního „pure play“ výrobce elektrických kabelů na světě. Přestože fundamentální data společnosti vykazují dobrý trend, trh v roce 2025 odměnil Nexans nižším zhodnocením než jeho nejbližší konkurenty. Cena akcie firmy narostla za posledních 12 měsíců „jen“ zhruba o 40 procent, přičemž u jejích konkurentů Prysmian, NKT a Cenergy růst činil 55, respektive 75 a 109 procent.
Produktové portfolio Nexans zahrnuje všechny typy kabelů – od nízkonapěťových pro domácnosti a firmy přes kabely středního napětí až po segment vysokonapěťových kabelů. Sem spadají zejména podmořské kabely, které jsou pravým klenotem společnosti. Nexans jimi propojuje jednotlivé ostrovy s kontinentální Evropou nebo větrné elektrárny na moři s pevninou.
Tento segment vyžaduje extrémně sofistikované technologie schopné odolat tlaku a korozi a zajistit přenos obrovského množství energie na velké vzdálenosti s minimálními ztrátami. V Evropě a USA působí jen čtyři společnosti, které mají know-how takové kabely vyrábět a zároveň vlastní flotilu specializovaných lodí pro jejich pokládku. Objem nevyřízených objednávek Nexans v tomto segmentu bude generovat tržby v následujících čtyřech letech. Trh má tedy extrémně vysoké bariéry vstupu, které ho posouvají prakticky do oligopolní situace.
Pozitivní výhledy
Management společnosti očekává, že upravený provozní zisk (EBITDA) společnosti vyroste o 50 procent do roku 2028. Při pohledu na valuační multiplikátory se Nexans nicméně obchoduje s výrazným diskontem kolem 40 procent (na bázi poměru enterprise value a EBITDA očekávaného pro rok 2026) oproti svým hlavním rivalům Prysmian, NKT nebo Cenergy. I z pohledu zhodnocení ceny akcie za posledních 12 měsíců je Nexans na chvostu.
Nynější nižší valuace společnosti má své důvody. Analytici investičních bank pociťují u Nexans nejistotu kolem projektu Great Sea Interconnector, tedy položení podmořského kabelu za 1,4 miliardy eur, který má propojit Řecko a Kypr. Projekt narazil na geopolitické a regulační spory a mluví se o jeho potenciálním zrušení, práce nicméně zatím pokračují a případné zrušení by ani tak nemělo mít výrazný dopad na ziskovost společnosti. Negativně jsou vnímány také zmíněné divestice a „čištění“ portfolia – ty sice generují hotovost, ale krátkodobě snižují celkové tržby a vyvolávají otázky ohledně budoucího rozsahu skupiny. Také náhlá výměna CEO v říjnu 2025 vyvolala u investorů nervozitu.
I přes přetrvávající negativní sentiment kolem Nexans představuje tento titul pro investory cestu, jak participovat na modernizaci elektrických sítí za rozumnou cenu. Hlavním benefitem není jen samotný růst sektoru, ale také uzavírání valuační mezery vůči konkurenci (tzv. re-rating). Pokud se novému vedení firmy podaří dokončit transformaci na „pure play“ hráče v elektrifikaci, nabízí Nexans zajímavý poměr rizika a výnosu, podpořený silnou rozvahou. I proto nyní Nexans patří mezi top pozice v novém fondu J&T Energy s váhou cca pět procent.
Autor je portfolio manažerem fondu J&T Energy.