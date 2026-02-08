Německý Bosch propouští a Česká pošta stále nenašla svého nového ředitele
Propouští a vyplácí závratné odstupné. Německý gigant tuší další škrty, české závody v nejistotě
- Stuttgartský Bosch bije na poplach, přísná odtučňovací kúra mu zatím nepřináší výsledky.
- Firma proto nadále propouští a vyplácí závratné sumy na odstupném.
- Obrat k lepšímu si vedení slibuje mimo jiné od automobilů, které nepotřebují lidského řidiče.
Tendr na šéfa České pošty zkrachoval. Ze 13 uchazečů neuspěl nikdo
- Mezi favority patřila bývalá předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková či bývalý manažer pošty Martin Kment.
- Nový generální ředitel státního podniku měl nastoupit už příští měsíc.
- Jaký bude další postup, ministerstvo vnitra nesdělilo.
Český startup podpořený Kijonkovou rozjíždí výstavbu minidomků. Chce zlepšit dostupnost bydlení
- Český startup Kodu začíná v Česku s developerskou výstavbou malých modulárních domků.
- Výstavbu prvních objektů chce mít hotovou už letos na podzim.
- Jejich cena je oproti klasickým domům nižší.
Zlato sebou zmítá jako před globální krizí a hraje si na bitcoin. Blíží se další odrazový můstek?
- Tak silné výkyvy cen zlata trh nepamatuje od velké finanční krize.
- Aktuální míra rizika drahého kovu se výrazně přiblížila bitcoinu.
- Během posledního růstového trendu zlato investorům vydělalo 160 procent.
VIDEO: Tužky už netáhnou, letos zavřeme až 40 procent prodejen, tvrdí Bříza z Koh-i-noor ve FLOW.
