Předplatné

Německý Bosch propouští a Česká pošta stále nenašla svého nového ředitele

Operátorka vstřikovacího stroje odebírá již vyrobené plastové díly se záliskem v českobudějovickém závodu Bosch.

Operátorka vstřikovacího stroje odebírá již vyrobené plastové díly se záliskem v českobudějovickém závodu Bosch. Zdroj: Profimedia

sad
Diskuze (0)
  • Propouští a vyplácí závratné odstupné. Německý gigant tuší další škrty, české závody v nejistotě.
  • Český startup podpořený Kijonkovou rozjíždí výstavbu minidomků. Chce zlepšit dostupnost bydlení.
  • Tendr na šéfa České pošty zkrachoval. Ze 13 uchazečů neuspěl nikdo.
  • Zlato sebou zmítá jako před globální krizí a hraje si na bitcoin. Blíží se další odrazový můstek?

Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.    

Propouští a vyplácí závratné odstupné. Německý gigant tuší další škrty, české závody v nejistotě

  • Stuttgartský Bosch bije na poplach, přísná odtučňovací kúra mu zatím nepřináší výsledky.
  • Firma proto nadále propouští a vyplácí závratné sumy na odstupném.
  • Obrat k lepšímu si vedení slibuje mimo jiné od automobilů, které nepotřebují lidského řidiče.

Tendr na šéfa České pošty zkrachoval. Ze 13 uchazečů neuspěl nikdo

  • Mezi favority patřila bývalá předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková či bývalý manažer pošty Martin Kment. 
  • Nový generální ředitel státního podniku měl nastoupit už příští měsíc. 
  • Jaký bude další postup, ministerstvo vnitra nesdělilo. 

Český startup podpořený Kijonkovou rozjíždí výstavbu minidomků. Chce zlepšit dostupnost bydlení

  • Český startup Kodu začíná v Česku s developerskou výstavbou malých modulárních domků. 
  • Výstavbu prvních objektů chce mít hotovou už letos na podzim. 
  • Jejich cena je oproti klasickým domům nižší. 

Zlato sebou zmítá jako před globální krizí a hraje si na bitcoin. Blíží se další odrazový můstek?  

  • Tak silné výkyvy cen zlata trh nepamatuje od velké finanční krize. 
  • Aktuální míra rizika drahého kovu se výrazně přiblížila bitcoinu. 
  • Během posledního růstového trendu zlato investorům vydělalo 160 procent. 

VIDEOTužky už netáhnou, letos zavřeme až 40 procent prodejen, tvrdí Bříza z Koh-i-noor ve FLOW.

Video placeholder
FLOW: Éra masového prodeje tužek končí, letos zavřeme až 40 procent prodejen, tvrdí Bříza z Koh-i-noor • Zdroj: e15
Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů