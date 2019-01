České letouny L-410 se začínají montovat za Uralem | E15.cz

Linku na finální sestavení letadel Rusové otevřeli 19. prosince. Montáž pro majitele Aircraft Industries, ruský těžební koncern UGMK, zajistí místní výrobce letadel UZGA.

„Podepsali jsme dlouhodobou smlouvu na dodávky šesti letadel ročně. Všechny díly se vyrobí v Česku a v kamionech se odvezou do Jekatěrinburgu,“ uvedl pro E15 předseda odborů a člen dozorčí rady Aircraft Industries Josef Mikula.

Místní výrobce chce do roku 2021 do Ruska přenést tři čtvrtiny výroby, na kunovický podnik a jeho zaměstnance by tak zřejmě zbylo mnohem méně práce. „Je tu snaha, aby se v Rusku dokončovalo co nejvíce,“ připustil Mikula. „Výroba trupu, ocasních ploch a křídla ale vždy zůstane v Česku,“ dodal.

Přesouvání výroby do Ruska je v Kunovicích citlivým tématem. V roce 2016 odbory Aircraft Industries vyhlásily stávkovou pohotovost s odůvodněním, že mají informace o přípravách ukončení výroby v Česku a jejím kompletním přestěhování do zahraničí. Po několika jednáních tehdy generální ředitel UGMK Andrej Kozicyn v dopise tehdejšímu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi potvrdil, že jeho firma přesun výroby L-410 do Ruska neplánuje.

Nynější spuštění produkce v Jekatěrinburgu na tom podle Mikuly nic nemění. „Rusové jen loni investovali do oprav areálu (v Kunovicích – pozn. red.) 12 milionů. Záměr zachovat výrobu v Česku je zjevný,“ řekl odborář. Aircraft Industries se stejně jako další české průmyslové podniky v poslední době potýká s nedostatkem zaměstnanců, začala proto dokonce pro zájemce pořádat rekvalifikační kurzy.

Aircraft Industries v loňském roce dodala zákazníkům 16 letadel. Letos je v plánu vyrobit o dvě L-410 více. Maximální kapacita výroby je kolem 25 letadel za rok.