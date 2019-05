Českého výrobce vzduchotechniky KS Klima-Service kupuje globální obr | E15.cz

Fond soukromého kapitálu ze skupiny Genesis Capital prodá do konce května většinový podíl v příbramském výrobci vzduchotechniky KS Klima-Service. Menšinových podílů se zbaví rovněž zakladatel firmy Jiří Beseda a manažeři. Novým vlastníkem KS Klima se stane německý koncern Trox. V oboru je to jeden z největších světových hráčů.

„S výsledkem investice do KS Klima jsme velice spokojeni. Společnost se dokázala proměnit z dynamicky rostoucího rodinného podniku v roce 2012 do nezávisle řízené středně velké společnosti. Během šesti let se podařilo zdvojnásobit obrat a zisk a připravit společnost na růst v její nové moderní výrobní hale,“ uvedl Jan Tauber, řídící partner Genesis Capital.

Podnik KS Klima-Service měl loni zhruba stovku pracovníků a tržby čtvrt miliardy korun. Firma se loni přestěhovala do nové továrny u Příbrami z původní lokality poblíž Dobříše. Nová fabrika umožní zvýšit výrobu o polovinu.

Cenu transakce žádná ze stran nezveřejnila. Na straně prodávajících při transakci vystupovaly poradenská firma Deloitte a advokátní kancelář Kinstellar.

Podle konzultantů je příběh KS Klima-Service ukázkovým příkladem proměny původně rodinného podniku. „Fondy soukromého kapitálu jsou často mezistupněm mezi zakladatelem vlastněnou firmou a přesunem do rukou nadnárodního koncernu. Menší české firmy mnohdy k předání nadnárodní firmě nejsou připravené. Kromě majitelů často chybí seniorní management a je potřeba přenastavit interní procesy,“ řekl specialista na fúze a akvizice Štěpán Flieger z poradenské společnosti EY. Finanční investor podle něj může firmu připravit na vstup strategického partnera lépe než původní majitel.

Nový vlastník má s českou továrnou velké plány. „Akvizicí KS Klima-Service posílí naše přítomnost na trhu východní Evropy. Za konkurenceschopných provozních podmínek budeme mít vynikající možnost rozšířit filtrační byznys po celé Evropě,“ sdělil Udo Jung z představenstva skupiny Trox.

Německý Trox je s tržbami kolem půl miliardy eur největším světovým výrobcem dílů a přístrojů pro vzduchotechniku. Má 14 výrobních závodů, působí na pěti kontinentech. Ve skupině pracuje 4000 lidí.