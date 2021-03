Konec závislosti na Asii. Evropa zahajuje ofenzivu ve výrobě baterií | E15.cz

Německá automobilka Volkswagen oznámila, že v Evropě do roku 2030 vybuduje šest továren na výrobu baterií pro elektromobily. Jedna z nich by mohla stát i v Česku, o čemž už tuzemská vláda s VW jedná. Rozhodnutí koncernu, největšího světového výrobce aut, se stalo součástí strategického evropského úsilí vymanit se v oblasti elektromobility z dosavadní závislosti na dodavatelích z Asie.

Ambiciózní evropská vize počítající s masovým rozšířením elektromobilů dosud narážela na potřebu dovážet baterie z Číny, Japonska nebo z Jižní Koreje. Dovoz klíčového dílu z továren asijských technologických obrů přitom zvyšuje už tak vysoké prodejní ceny elektromobilů na evropských trzích a také vylučuje soběstačnost automobilek starého kontinentu. To se má v příštích několika letech změnit.

Kromě plánu na výstavbu nových továren si koncern Volkswagen na příštích deset let objednal u švédského výrobce Northvolt baterie za více než 14 miliard dolarů, což přesahuje 307 miliard korun. V Northvoltu zároveň zvýšil svůj podíl.

Severský výrobce chce do roku 2030 ovládat čtvrtinu evropského trhu s bateriemi pro elektromobily. Ve švédském městě Skellefteå provozuje jednu z největších evropských továren s roční kapacitou 32 gigawatthodin, která se má postupně zvýšit téměř o třetinu.

Potenciál pro osmdesát fabrik

Evropské úřady i automobilky počítají s mohutnou expanzí elektromobilů. Na auta s elektrickým pohonem bude podle Volkswagenu do roku 2030 připadat sedmdesát procent prodejů. „Potenciál trhu je obrovský. Předpokládáme, že poptávka po bateriích do elektromobilů vyráběných v Evropě dosáhne v roce 2040 zhruba 1200 gigawatthodin ročně. To je dostatek pro existenci osmdesáti továren s průměrnou roční kapacitou 15 gigawatthodin,“ uvedla dříve ve své analýze společnost McKinsey.

Volkswagen uvažuje, že by jednu ze šesti avizovaných továren umístil do Česka, což nelze vyloučit ani u dalších firem. Česká vláda podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) už o možné továrně s německým koncernem jedná.

„Váže se to na projekt Gigafactory ČEZ, který považuji za jednu z priorit a klíčovou investici v dalších letech. Tato příležitost nám nesmí uniknout, sledujeme tam i vazbu na těžbu lithia, byť to není podmínkou, ale byl by to výborný řetězec. Rozhodnout chceme v tomto roce,“ řekl deníku HN Havlíček. ČEZ dříve oznámil, že plánuje vlastní továrnu na baterie na severu Čech.

„Výstavba továrny na baterie v Česku je reálnou alternativou, ale musí dávat investorovi ekonomický smysl. Rozhodovat bude cena práce, energií, dlouhodobá stabilita a zajímavé investiční pobídky,“ vyjmenovává partner EY a odborník na autoprůmysl Petr Knap. „Je také pravděpodobné, že se potenciální investoři budou dívat i na úroveň podpory elektromobility v dané zemi a tu nemáme rozhodně slavnou,“ dodává Knap.

Evropské bitevní pole

Volkswagen svými plány reaguje na Teslu. Americký lídr v oblasti elektromobility se chystá za čtyři miliardy eur, tedy za více než sto miliard korun, postavit svou Gigafactory 4. U Berlína má vyrábět jak elektromobily, tak bateriové systémy s roční kapacitou nejméně 20 gigawatthodin.

Evropský závod o vítěze obrovského bateriového byznysu má však mnohem více účastníků. Norský Freyr plánuje na severu země továrnu s roční kapacitou 32 gigawatthodin, 24 gigawatthodin chystá čínský Svolt v německém Überherrnu a slovenský InoBat cílí na roční kapacitu deset gigawatthodin v Bratislavě.

První továrny už stojí. Od roku 2018 vyrábí jihokorejská LG Chem 15 gigawatthodin ve Vratislavi a postupně má růst až na 65 gigawatthodin. Od téhož roku vyrábí baterie jihokorejský Samsung SDI v maďarském městě Göd – nynější roční kapacitu tří gigawatthodin hodlá postupně zpětinásobit.

Světové výrobě baterií dominují americká Tesla, japonský Panasonic, čínský BYD nebo korejské firmy LG Chem a SK Innovation. Elitní skupina by se nicméně měla v příštích letech významně rozrůst.

Nutná výroba za humny

Baterie je zdaleka nejdražší součástí elektromobilů, tvoří třetinu až polovinu ceny vozu. „Hlavní prioritou je zlevnit baterky. Ty pro středně velké elektromobily stojí kolem 15 tisíc dolarů, zhruba dvojnásobek ceny, od které by elektromobily byly masově dostupné,“ řekl NY Times Venkat Srinivasan, ředitel národního centra Argonne pro skladování energie. Právě přiblížení výroby baterií závodům automobilek má být částečným řešením.

Zatímco u vozů s konvenčními pohony byli výrobci zvyklí dovážet nejrůznější díly z mnoha vzdálených koutů planety, u elektromobilů bude významná lokalizace výroby, poznamenal list Financial Times. Přeprava několikasetkilogramové baterie z Asie prostě vyjde draho. Všichni výrobci proto budou v tomto desetiletí stavět továrny a nové dodavatelské řetězce, podotkl Andy Palmer, exšéf britské automobilky Aston Martin. Schopnost států podnítit pobídkami vznik nových bateriových továren označil za životně důležitou.