Solární panely míří na rekord. Distributoři dodají až gigawatt výkonu | e15.cz

Nová masivní vlna investic do fotovoltaických elektráren překlápí další solární obor do miliardového byznysu. Distributoři solárních komponentů rozšiřují svá portfolia o stále nové součástky a meziročně rostou o vyšší desítky až stovky procent. V rychlejším rozvoji je brzdí například pomalé připojování elektráren do sítě nebo také české specifikum – měření elektřiny po fázích.