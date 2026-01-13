ČEZ letos investuje do Dukovan 4,4 miliardy. Elektrárnu chce provozovat nejméně 60 let
- ČEZ letos investuje do obnovy Jaderné elektrárny Dukovany 4,4 miliardy korun.
- Peníze půjdou hlavně na modernizaci turbín, čerpadel a klíčových zařízení.
- Dukovany loni vyrobily 14,68 TWh elektřiny a elektrárna se zároveň připravuje na výstavbu nových jaderných bloků.
V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy zařízení 4,4 miliardy korun, o 200 milionů víc než vloni. V plánu tam má řadu investičních akcí. Čtyři dukovanské bloky chce provozovat celkem nejméně 60 let. Novinářům to dnes v elektrárně řekli zástupci společnosti.
„Cíl pro rok 2026 je stejný jako každý rok, musíme mít bezpečný a spolehlivý provoz,“ uvedl ředitel elektrárny Roman Havlín.
Energetici budou letos pracovat na akcích, které se vztahují k turbínám, čerpadlům a dalším klíčovým zařízením. Chystat budou také projekt modernizace strojoven. Ředitel řekl, že zatím byla jejich zařízení obnovovaná v podstatě separátně. „Teď se na to chceme podívat jako na jeden velký celek. Myslíme si, že tam můžeme najít nějaké další zvýšení výkonu,“ uvedl. Analýzy k tomuto projektu by měly být hotové na konci letoška. „Uvidíme, které z těchto akcí budou realizovatelné, samozřejmě, musí se to ekonomicky vrátit,“ podotkl.
Česko má šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách, v součtu loni vyrobily 32,066 terawatthodiny (TWh) elektřiny. ČEZ do obou elektráren v součtu investuje dohromady okolo sedmi miliard korun.
Dukovanské bloky byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Minulý rok dodaly do přenosové sítě14,68 TWh elektrického proudu, v tomto roce očekává elektrárna podobnou výrobu. První blok je nyní v plánované odstávce, zbývající tři bloky jsou v provozu. Jaderná elektrárna Temelín vloni vyrobila 17,38 TWh elektřiny.
V areálu dukovanské elektrárny pracuje 1780 lidí, přímo v elektrárně jich je zaměstnáno 966. Vloni nastoupilo 210 lidí, podobný počet přijme ČEZ i v tomto roce. „Je to samozřejmě hodně záměna za odcházející. Připravujeme se i na spolupráci s EDU II,“ řekl Havlín. EDU II je investorem projektu nového jaderného zdroje Dukovan. Dva bloky tam bude stavět korejská společnost KHNP, první by mohl být hotový v roce 2036. Geologický průzkum pro nové bloky začal loni v srpnu.