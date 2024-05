ČEZ má v plánu napumpovat peníze do Ústeckého kraje. Transformuje energetiku a pomůže školám

Skupina ČEZ investuje do roku 2030 celkem 100 miliard korun do transformace energetiky a teplárenství v Ústeckém kraji. Díky tomu by se měl zachovat současný systém centrálního zásobování teplem (CZT), který funguje desetiletí ve většině větších měst v kraji. ČEZ postaví nové zdroje tepla i elektřiny a bude se podílet na rozvoji školství i na zachování pracovních míst. Další investice budou následovat do roku 2040, řekli dnes v Prunéřově představitelé firmy.