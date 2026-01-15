ČEZ převzal Gas Distribution od E.ONu, plyn bude rozvádět po celé zemi kromě Prahy
- ČEZ převzal od E.ONu stoprocentní podíl ve společnosti Gas Distribution a nově tak rozvádí plyn v celém Česku kromě Prahy.
- Firma plánuje v příštím roce sloučit Gas Distribution s GasNetem, který koupila už dříve.
- Akvizice má posílit roli plynu v energetické bezpečnosti Česka po útlumu uhlí.
Energetická skupina ČEZ definitivně převzala kompletní podíl distribuční společnosti Gas Distribution. Provozovatele plynárenské distribuční sítě na jihu Čech a v části Vysočiny společnost koupila od firmy E.ON. Nově tak bude ČEZ rozvádět plyn v celém Česku s výjimkou Prahy. Předloni ČEZ koupil distributora GasNet. V příštím roce firma plánuje distributory GasNet a Gas Distribution spojit. Cenu akvizice firmy nezveřejnily.
Gas Distribution spravuje síť 4600 kilometrů plynovodů s celkem 111.000 odběrnými místy. V roce 2024 společnost distribuovala 2,8 terawatthodiny (TWh) plynu. Skupina GasNet, kterou ČEZ vlastní od roku 2024, pokrývá 65.000 kilometrů plynovodů a obsluhuje asi 2,2 milionu odběrných míst. Je tak největším distributorem plynu v ČR. Loni distribuovala přes 63 TWh plynu. Distribuci plynu v Praze zajišťuje Pražská plynárenská.
Do doby, než se Gas Distribution plně začlení do skupiny GasNet, bude po přechodné období nadále fungovat jako samostatná společnost pod stávající obchodní značkou. Pro zákazníky i partnery se podle ČEZ nyní nic nemění. V platnosti tak zůstávají všechny uzavřené smlouvy i identifikační a platební údaje společnosti.
Budoucí role plynu
Důvodem rozšiřování pozice ČEZ na plynárenském trhu je podle společnosti budoucí role plynu pro zajištění energetické bezpečnosti České republiky. „Zásadní roli bude hrát při modernizaci teplárenství a také v případě zabezpečení stabilních dodávek elektřiny po ukončení činnosti uhelných elektráren. ČEZ akvizicí Gas Distribution dále posiluje svou pozici v rámci plynové infrastruktury, která zahrnuje vedle distribuční společnosti GasNet také kapacitu ve stávajících i budovaných LNG terminálech a plynové a paroplynové zdroje na výrobu elektřiny a tepla,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
ČEZ koupil Gas Distribution prostřednictvím své dceřiné společnosti GasNet. „Nyní se můžeme soustředit na integraci společnosti a jejích zaměstnanců do GasNet. Gas Distribution disponuje týmem kvalifikovaných odborníků a specialistů a jejich schopnosti budeme v rámci modernizace české energetiky potřebovat,“ řekl generální ředitel GasNet Andrzej Martynek.
ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. ČEZ za tři čtvrtletí loňského roku vydělal 21,5 miliardy Kč, čistý zisk skupiny tak meziročně klesl o zhruba 6,5 procenta. Výsledky za celý rok 2025 by měla firma zveřejnit v březnu.