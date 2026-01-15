ČEZ letos do Temelína nainvestuje 3,8 miliardy. Rozšíří využití AI v elektrárně
- ČEZ letos investuje do modernizace Jaderné elektrárny Temelín 3,8 miliardy korun, o 700 milionů víc než loni.
- Elektrárna dokončí přechod na delší palivový cyklus, což zvýší výrobu a sníží opotřebení zařízení.
- Pokračuje modernizace řídicího systému od Westinghouse a rozšiřování využití AI, letos Temelín čekají dvě odstávky.
ČEZ letos investuje do modernizace Jaderné elektrárny Temelín 3,8 miliardy korun. Je to o 700 milionů korun více než loni. Elektrárna dokončí přechod na delší palivový cyklus, bude pokračovat modernizace řídicího systému nebo rozšiřování využití umělé inteligence a moderních kontrolních metod. Letos Temelín čekají dvě odstávky a energetici přijmou stovku nových lidí.
Temelín bude letos pokračovat v přechodu na nový řídicí systém od společnosti Westinghouse. Už od loňského roku využívá část nového řídicího systému první blok. V prvních měsících letošního roku technici provedou stejnou úpravu také na druhém bloku. Modernizace, která začala před třemi roky, skončí v roce 2029.
Letos také energetici dokončí přechod na delší palivový cyklus, který začal v roce 2023. Provoz mezi odstávkami se o půl roku prodlouží. Energetikům to umožní větší podíl čerstvých palivových souborů umístěných do reaktoru. „Díky prodloužení palivového cyklu snížíme čerpání životnosti zařízení díky menšímu počtu odstavování, a tedy i vychlazování a náhřevu bloků. Získáme i vyšší výrobu na úrovni téměř dvou terawatthodin ročně za obě jaderné elektrárny. Už předloni jsme dokončili přechod na delší palivovou kampaň v Dukovanech,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Česko má šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách, v součtu loni vyrobily 32,066 terawatthodiny (TWh) elektřiny. ČEZ do obou elektráren dohromady ročně investuje okolo sedmi miliard korun. Jaderná elektrárna Dukovany má čtyři bloky. Zakázku na stavbu dalších dvou bloků u Dukovan získala korejská společnost KHNP. Zástupci ČEZ a elektrárny Dukovany v úterý uvedli, že v této elektrárně letos firma investuje do obnovy zařízení 4,4 miliardy korun, o 200 milionů víc než vloni.