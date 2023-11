ČEZ prodává své distribuční a prodejní aktiva v Turecku. Obchod by mohl proběhnout do konce roku | e15.cz

Polostátní energetická skupina ČEZ by mohla do konce letošního roku dokončit prodej svých distribučních a prodejních aktiv v Turecku, která drží v rámci společnosti Akcez Enerji. Dohodnuto už je financování a převzetí záruk firmy kupujícím. Česká společnost se zároveň chce zbavit i svého podílu v další turecké firmě Akenerji, která v zemi provozuje několik elektráren, a rovněž svých černouhelných elektráren v Polsku. O těchto transakcích ale zatím stále jedná. V dnešním rozhovoru to uvedl finanční ředitel ČEZ Martin Novák.

Na turecký energetický trh ČEZ vstoupil v roce 2008 V současnosti tam drží asi padesátiprocentní podíl ve společnosti Akcez Enerji, jejímž prostřednictvím má aktiva ve distribučních a prodejních firmách Sakarya Elektrik. Firma má dále zhruba čtyřicetiprocentní podíl ve společnosti Akenerji Elektrik Üretim, která provozuje několik vodních elektráren, větrný park Ayyildiz a paroplynovou elektrárnu Egemer na východě Turecka.

Prodej Akcez Enerji zahájila společnost loni v létě a brzy by jej měla dokončit. "Hlavní kámen úrazu v této transakci bylo financování pro kupujícího, ale to už by mělo být vyřešeno. Dohodnuto bylo také převzetí záruk, které tam ČEZ má," řekl Novák. Věří, že obchod by měl být dokončen do konce roku. Finanční podrobnosti ani jméno kupujícího neuvedl.

I poté bude ovšem ČEZ v Turecku stále aktivní. Prodej druhé firmy Akenerji Elektrik Üretim zatím tak blízko není. Rovněž u ní ovšem chce ČEZ řešit její budoucnost. "Je to nyní spíš otázku trhu," podotkl Novák. Výkonnost tureckých firem podle něj pokrývá jejich provoz, nelze však z nich očekávat zásadní přínos. Novák v této souvislosti připomněl, že Turecko je složitý trh, zejména kvůli tamní vysoké inflaci a úpadku turecké liry.

Spolu s tureckými podniky se chce ČEZ dál zbavit i svých výrobních aktiv v Polsku, kde má černouhelné elektrárny Skawina a Chorzów. Důvodem je strategie firmy do budoucna omezit výrobu z uhlí. V minulosti se už ČEZ snažil polské elektrárny prodat, kvůli neatraktivním nabídkám však transakci před dvěma lety zastavil.

"Žádný oficiální proces tam v současné době neběží. Dochází k bilaterálním jednáním, ale žádný prodejní proces teď na stole není. Stále ale platí, že se těchto aktiv v Polsku zbavit chceme," dodal Novák. Polský trh však ČEZ úplně opustit nechce, podle Nováka plánuje dál expandovat v takzvaných ESCO službách, což jsou moderní energetické služby.

ČEZ v současné době působí kromě České republiky ještě v dalších šesti zemích, a to na Slovensku, v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku a Turecku. Do budoucna chce společnost v zahraničí rozvíjet zejména moderní energetiku v rámci ESCO služeb a také výrobu z obnovitelných zdrojů energie.