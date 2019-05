ČEZ ve čtvrtletí meziročně zvýšil zisk i tržby a v úterý oznámí navrhovanou výši dividend, míní analytici | E15.cz

„ČEZ by měl letos profitovat z výraznějšího - asi čtvrtinového - navýšení prodejních cen silové elektřiny, a proto v prvním letošním čtvrtletí očekávám slušný téměř desetiprocentní meziroční růst provozní ziskovosti a posun očištěného čistého zisku z loňských 7,3 miliardy korun na úroveň kolem 8,3 miliardy korun,“ řekl analytik Fio banky Jan Raška. Tržby podle něj meziročně vzrostou na 53 miliard korun.

Analytik Komerční banky (KB) Miroslav Frayer odhaduje, že výroba elektřiny ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně stoupla o zhruba čtyři procenta a přiblížila se k 17 terawatthodinám (TWh). „Výroba jaderných elektráren se meziročně zvýšila o téměř osm procent a dosáhla 7,7 TWh. U uhelných elektráren odhadujeme pouze mírný nárůst s celkovou produkcí na úrovni 7,5 TWh,“ uvedl. Analytici KB očekávají čistý čtvrtletní zisk ČEZ 8,5 miliardy korun a tržby 50,2 miliardy korun.

Manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler uvedl, že investoři budou při oznámení výsledků bedlivě sledovat informace o prodeji bulharských aktiv firmy. „Jeho rychlé vypořádání by umožnilo společnosti navýšit palebnou sílu na akvizice, které by dávaly strategičtější smysl. Příkladem by mohl být nákup tuzemských aktiv innogy,“ uvedl. ČEZ v polovině dubna uvedl, že bude o prodeji svých bulharských aktiv vyjednávat s tamní finanční skupinou Eurohold, které nabídl exkluzivitu. Jako druhá v pořadí zůstává India Power, od které ČEZ před časem rovněž obdržel závaznou nabídku.

Analytici předpokládají, že vedení ČEZ v úterý oznámí také návrh dividendy z loňského zisku. V posledních dvou letech vyplatila firma akcionářům dividendu 33 korun za akcii před zdaněním. Podle odborníků bude letos dividenda zřejmě nižší. „Očekáváme obdobný výplatní poměr ze zisku jako loni, což by vedlo k poklesu dividendy ze 33 Kč na 23 Kč na akcii. Nevylučujeme ale, že se management vzhledem k výrazně rostoucím cenám elektřiny rozhodne výplatní poměr zvýšit,“ uvedl analytik České spořitelny Petr Bártek. Podobný scénář předpovídá analytik J&T Banky Bohumil Trampota. „Návrh dividendy musí být zveřejněn nejpozději měsíc před konáním valné hromady,“ připomněl.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem firmy je stát, který drží právě přes ministerstvo financí 70 procent akcií. Hlasování na valné hromadě společnosti tak vesměs končí podle přání resortu.