Odbory zadluženého hutního podniku Liberty Ostrava už mají k dispozici seznam 2300 zaměstnanců, kteří mají být na podzim propuštěni. O detailech hromadného propouštění budou všichni předsedové odborových organizací s českým vedením firmy jednat v úterý. Odbory zároveň požadují garance, že zaměstnanci dostanou srpnové mzdy v řádném termínu. Jinak jsou připraveny zaměstnance vyzvat k ukončení prací a zastavení výroby. Dnes to řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Náhradu mzdy nyní zaměstnancům huti vyplácí stát, který jim ale garantuje platbu pouze za tři měsíce, tedy včetně červencové výplaty.

O hromadném propouštění se bude jednat v úterý od 10:00 v Hotelu Kovák. Odboráři zároveň vyzvali zaměstnance, aby v tento den přišli vyjádřit svůj názor na dění v podniku. Slanina připomněl, že původně se mělo hromadné propouštění projednávat s vedením podniku už na konci července. Odboráři ale podle něj nedostali v dostatečném časovém předstihu seznam zaměstnanců, kterých se má hromadné propuštění dotknout. Proto jednání odmítli.

„Momentálně nevíme, zdali zaměstnavatel od 1. srpna bude zaměstnancům, které potřebuje, platit za jejich práci mzdu. Požadujeme jasné garance, že zaměstnanci mzdu v řádném výplatním termínu dostanou. Máme velikou obavu, aby 'externí právní firma', která pracuje pro představenstvo Liberty Ostrava, nepřišla dva dny před výplatním termínem s tím, že zaměstnanci mzdu nedostanou, jak se nám to stalo před květnovou výplatou. V tomto případě bychom zaměstnance vyzvali k ukončení prací a zastavení současné výroby,“ uvedl Slanina.

VIDEO:Jak se vyrábí ocel v Liberty Ostrava?

Jak se vyrábí ocel v Liberty Ostrava? • Liberty Ostrava

Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, začala dnes odstavovat koksovnu a chystá se hromadné propouštění. Odbory už dříve uvedly, že by se propouštění mohlo dotknout až 2600 zaměstnanců ze současných téměř 5000. V první vlně by jich mělo na podzim odejít zmíněných 2300 a dalších 300 pak do konce ledna. Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma, od června je společnost v úpadku. Krajský soud v Ostravě dnes zakázal Liberty Ostrava dále nakládat s podstatnou částí jejího majetku. Majetková práva bude vykonávat insolvenční správce. Soud tak vyhověl návrhu prozatímního věřitelského výboru a insolvenčního správce.

Úterní setkání zaměstnanců má být i pomyslným pohřbem huti. Odbory dnes ve zpravodaji eNHáčko zveřejnily i parte, v němž poukazují na to, že nesouhlasí s hromadným propouštěním a že zaměstnanci nebudou dále pracovat bez mezd.

Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.