Chraňte přírodu, ať máte kde dobíjet energii | E15.cz

Také máte to své místečko, kde se jen na chvilku zastavíte, koukáte do korun stromů a je vám dobře? Ať už je to na hrázi rybníka, na cestičce v lese, anebo během výšlapu na oblíbenou rozhlednu, každý máme své tajné útočiště, kam nás to táhne, když potřebujeme hodit starosti všedního dne za hlavu.