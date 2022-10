Čína a USA spojí síly, v Michiganu postaví závody na výrobu baterií pro elektromobily | E15.cz

Čínská společnost Gotion High Tech a michiganský start-up Our Next Energy (ONE) otevřou v americkém státě Michigan nové závody na výrobu baterií pro elektromobily, úhrnem za čtyři miliardy dolarů (99,2 miliardy korun). S odvoláním na dnešní oznámení guvernérky Gretchen Whitmerové o tom informovala agentura Reuters.