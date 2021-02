Čína spustila více uhelných elektráren než zbytek světa | E15.cz

Loňský vývoj čínské energetiky by moh ohrozit krátkodobé cíle Pekingu v ochraně klimatu. Čína totiž loni nově uvedla do provozu uhelné elektrárny s celkovou kapacitou 38,4 gigawattu, což představuje více než trojnásobek kapacity uvedené nově do provozu ve zbytku světa. Vyplývá to z průzkumu výzkumných společností Global Energy Monitor a Centre for Research on Energy and Clean Air, uvedla agentura Reuters.