Německo v souvislostech: Merkelová dojednala termín konce uhlí | E15.cz

Německo by tak do roku 2038 mělo odstavit všechny elektrárny a uhelné zdroje, které pálí černé a hnědé uhlí, případně je jejich majitelé budou muset předělat na pohon, který méně škodí životnímu prostředí a klimatu. Dohoda se týká i těžebních firem, které budou muset zakonzervovat své doly. Státní kasu to vyjde na 40 miliard eur, tedy v přepočtu na bilion korun.

V roce 2026 a 2029 speciální komise složená z ministerských a zemských úředníků a politiků přezkoumá, zda se termín útlumu získávání energie z uhlí po roce 2030 nedá urychlit a zda Německo nemůže odstavit veškeré uhelné zdroje už v roce 2035.

Dohoda, která nyní poputuje do parlamentu a měla by být schválena do poloviny letošního roku, se týká čtyř spolkových zemí – Severního Porýní-Vestfálska, Saska, Saska-Anhaltska a Braniborska. Spolková vláda nyní dohodu konkrétně rozpracuje a uzavře smlouvy s jednotlivými firmami, kterých se útlum týká. „Je to důležitý průlom v ochraně klimatu,“ řekl po jednání předseda vlády Severního Porýní- -Vestfálska Armin Laschet z vládní CDU a dodal: „Sjednotili jsme se na rozumném balíku opatření, která zahrnují ochranu klimatu, strukturální posílení dotčených regionů a zajištění energetického zásobování našeho průmyslu.“

Laschet si po jednáních dále pochvaloval, že dohoda zahrnuje i proslulý Hambašský les, kde v minulosti probíhaly rozsáhle demonstrace proti rozšiřování těžby ze strany RWE. V tomto lese mezi Cáchami a Kolínem nad Rýnem, který se stal symbolem boje proti energii z uhlí, se podle dohody dál těžit nebude a zbylých 200 ha lesa (z původních 4000 ha) přežije.

Řada opozičních politiků ale dohodu nadále kritizuje. Levice žádá větší sociální podpory a vytváření nových pracovních míst zejména v zemích bývalého východního Německa, kterých se nová dohoda týká nejvíce. Podobně situaci vidí sociální demokraté. Zelení, kteří v průzkumech konkurují nejsilnějšímu vládnímu bloku CDU/CSU, žádají další podpory pro náhradní zdroje energie, především pro solární a vodní energetiku. Opoziční FDP, která patří k liberálnímu politickému proudu, požaduje větší koordinaci celého procesu se zbytkem Evropské unie a propojení energetických sítí.

Alternativa pro Německo, která v zemských volbách na východě země bojovala za udržení těžby uhlí a jeho spalování, se k dohodě zatím nevyjádřila.