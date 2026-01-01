Předplatné

Čínská BYD loni dosáhla rekordního prodeje elektromobilů, zřejmě překonala Teslu

Tuto dvojici vozů Seal si přivezla čínská automobilka BYD na vlastní lodi z Šanghaje do německého přístavu v Bremerhavenu.

Tuto dvojici vozů Seal si přivezla čínská automobilka BYD na vlastní lodi z Šanghaje do německého přístavu v Bremerhavenu. Zdroj: profimedia

ČTK
  • Politický hazard se vymstil.
  • Muskova podpora Trumpa srazila prodeje Tesly v Evropě nečekaně prudce dolů.
  • Čínský BYD tak zřejmě sesadil Teslu z trůnu a hlásí rekordní miliony prodaných vozů.

Čínská automobilka BYD loni zvýšila prodej elektromobilů na rekordních 2,26 milionu vozů z 1,76 milionu v předchozím roce. Firma o tom dnes podle agentury AFP informovala ve zprávě pro hongkongskou burzu. Pravděpodobně tak v celoročním odbytu elektromobilů poprvé překonala amerického konkurenta Teslu. Ten by měl údaje zveřejnit v pátek, píše AFP.

Za první tři čtvrtletí loňského roku automobilka Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, prodala 1,22 milionu elektromobilů. V celém předloňském roce to bylo 1,79 milionu, tedy jen o něco více, než činil odbyt konkurenta BYD, upozorňuje AFP.

Analytici společnosti FactSet odhadují, že Tesla za celý loňský rok vykáže prodej 1,65 milionu vozů. To by představovalo pokles o téměř osm procent ve srovnání s předchozím rokem.

Na prodej Tesly mělo ve čtvrtém čtvrtletí pravděpodobně negativní vliv zářijové vypršení platnosti daňové úlevy pro spotřebitele při nákupu elektromobilů ve Spojených státech. Tesla se letos navíc potýká s prudkým poklesem prodeje svých vozů na evropských trzích, který je důsledkem politických aktivit jejího šéfa. Musk mimo jiné podporoval ve volební kampani současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.

