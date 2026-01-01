Čínská BYD loni dosáhla rekordního prodeje elektromobilů, zřejmě překonala Teslu
- Politický hazard se vymstil.
- Muskova podpora Trumpa srazila prodeje Tesly v Evropě nečekaně prudce dolů.
- Čínský BYD tak zřejmě sesadil Teslu z trůnu a hlásí rekordní miliony prodaných vozů.
Čínská automobilka BYD loni zvýšila prodej elektromobilů na rekordních 2,26 milionu vozů z 1,76 milionu v předchozím roce. Firma o tom dnes podle agentury AFP informovala ve zprávě pro hongkongskou burzu. Pravděpodobně tak v celoročním odbytu elektromobilů poprvé překonala amerického konkurenta Teslu. Ten by měl údaje zveřejnit v pátek, píše AFP.
Za první tři čtvrtletí loňského roku automobilka Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, prodala 1,22 milionu elektromobilů. V celém předloňském roce to bylo 1,79 milionu, tedy jen o něco více, než činil odbyt konkurenta BYD, upozorňuje AFP.
Analytici společnosti FactSet odhadují, že Tesla za celý loňský rok vykáže prodej 1,65 milionu vozů. To by představovalo pokles o téměř osm procent ve srovnání s předchozím rokem.
Na prodej Tesly mělo ve čtvrtém čtvrtletí pravděpodobně negativní vliv zářijové vypršení platnosti daňové úlevy pro spotřebitele při nákupu elektromobilů ve Spojených státech. Tesla se letos navíc potýká s prudkým poklesem prodeje svých vozů na evropských trzích, který je důsledkem politických aktivit jejího šéfa. Musk mimo jiné podporoval ve volební kampani současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.