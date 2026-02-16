Český zbrojař se poprvé stal partnerem Mnichovské bezpečnostní konference
Průmyslová skupina Czechoslovak Group (CSG) se stala oficiálním partnerem letošní Mnichovské bezpečnostní konference (MSC). Jde o první českou firmu a pravděpodobně i první společnost ze střední a východní Evropy, která se do této role na jednom z nejvýznamnějších světových bezpečnostních fór zapojila. Podle majitele skupiny Michala Strnada krok potvrzuje strategické zaměření holdingu na transatlantickou spolupráci.
Konference, na které se každoročně scházejí hlavy států, ministři a zástupci armád, se letos nesla v duchu diskusí o nutnosti posilování obranyschopnosti Evropy. Zástupci CSG svou účast na akci vnímají jako potvrzení postavení firmy, která má své aktivity rozkročené mezi Evropou a Spojenými státy.
„Mnichovská bezpečnostní konference není o viditelnosti ani o marketingu. Je o odpovědnosti a dialogu,“ uvedl CEO skupiny Michal Strnad. Podle něj letošní debaty jasně ukázaly, že Evropa musí pracovat na vlastních schopnostech, aby mohla být rovnocenným partnerem v rámci aliance s USA. „Pro CSG, jako firmu se strategickou přítomností na obou stranách Atlantiku, je toto partnerství zásadní,“ dodal.
Obrana jako strategická nutnost
V kontextu pokračující ruské agrese na Ukrajině rezonovalo téma rozvoje obranných kapacit jako strategické nutnosti. Strnad v této souvislosti upozornil na roli zbrojního sektoru.
„Války vznikají kvůli politickým rozhodnutím a agresi. Obranný průmysl je reakcí na bezpečnostní realitu,“ konstatoval s tím, že technologicky vyspělý průmysl přispívá k dlouhodobé stabilitě.
Během konference absolvovali zástupci holdingu sérii jednání s politickými představiteli a průmyslovými partnery nejen z Evropy a USA, ale také z Blízkého východu, Indie a jihovýchodní Asie. Tématem byl především rozvoj schopností a dlouhodobá kooperace.
Jednání od USA po Indii
Skupina CSG v současnosti zaměstnává 14 tisíc lidí a působí v několika evropských zemích i ve Spojených státech, kde se podílí na vývoji pokročilých bezpečnostních technologií. Podle vyjádření společnosti je partnerství na mnichovském fóru signálem podpory silné Evropy a pevných vazeb se zámořím.
„Bezpečnost je sdílená odpovědnost. CSG je připravena plnit svou roli,“ uzavřel Strnad.