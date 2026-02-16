Místo pro kolo za statisíce. Sklepní kobka v Praze jako nový investiční supertrend nebo nesmysl?
- Nedostupnost klasického bydlení nutí investory hledat nečekané alternativy, které se doslova skrývají pod zemí.
- Metr čtvereční specifického nebytového prostoru v Praze cenou šlape na paty bytům, přičemž výnosnost může být i dvojnásobná.
- Experti varují před skrytými riziky a administrativní zátěží, které mohou papírově lákavý byznys s mikroaktivy zkomplikovat.
Byt v Praze jako investice? Po letech divokého růstu cen už vydatně prořídly řady těch, kdož by si takový záměr mohli dovolit. Na méně movité investory se zájmem o nemovitosti nezbylo než pokrátit své ambice o několik pater níže. A to doslova. Druhou mízu totiž chytá legendární hláška z téměř půlstoletí starého filmu Kulový blesk: Máte sklep? Představa sklepa jako zbytné díry pro staré harampádí je přežitá. Metr čtvereční prostoru se totiž „tam dole“ nyní začíná vážit zlatem.
Kolo se tam vejde na délku tak akorát. Krom toho tam už dáte možná tak dvoje lyže. Tím to ale zřejmě skončí. Řeč je o necelých dvou metrech čtverečních v suterénu jednoho čerstvě zrekonstruovaného domu v pražských Vršovicích. V nabídce velké tuzemské realitní sítě je za sumu, která na metr čtvereční překračuje polovinu ceny okolních bytů. Pokud máte zájem, můžete se stát králem suterénů. V nabídce jich je totiž více. Ale utratíte majlant.
„Je poměrně paradoxní, že potenciální návratnost ceny sklepa může být v současnosti podobná nebo lepší než v případě bytu. Slovo může je však dvakrát podtrženo,“ uvádí mluvčí Bezrealitky František Brož. Předně: zapomeňte na samotné slovo sklep, které nemusí vždy vzbuzovat ty správné vibes. Lépe zní: skladovací prostor. Metr takového místa stojí na příkladu Vršovic 136 tisíc korun. Pokud nemáte na takový sklep dost hodnotné harampádí, můžete jej pronajmout. „Jedná se o zajímavou investiční příležitost, sklepní kóji je možné koupit s nájemníkem i bez něj,“ láká investory v inzerci realitní makléř sítě RE/MAX.
