Od členů G7 až po zemi Pána prstenů. Deset vyspělých zemí světa, které česká ekonomika dokázala porazit
- Žebříček vyspělých zemí, které Česko dokázalo ekonomicky předehnat v HDP na hlavu.
- Přes technologické tygry a dovolenkové destinace až po země G7.
- Kde šlo o trvalý zlom a kterým státům se naopak podařilo Česku znovu utéct?
Česku se díky bohatnutí v posledních dvou dekádách podařilo dohnat, a dokonce i překonat řadu vyspělých zemí. Před některými jsme si udrželi náskok, jiné nás však v posledních letech znovu předběhly. O které státy jde? A jak se to Česku povedlo?
Přehled níže vychází z dat Světové banky, konkrétně ze žebříčku HDP na obyvatele v paritě kupní síly v běžných mezinárodních dolarech.
10. Řecko
Rok, kdy Česko zemi překonalo: 2010
Česko zemi pod Olympem definitivně překonalo v roce 2010, kdy ji drtila dluhová krize a úsporná opatření. Česká ekonomika naopak poměrně stabilně rostla a Řecku, které se snažilo vyrovnat s masivním propadem příjmů domácností, utíkala i v dalších letech. V roce 2024 byl tamní HDP na obyvatele s úrovní 44 tisíc dolarů na hlavu zhruba o 23 procent nižší než český, který v paritě kupní síly dosahoval 57 tisíc dolarů na obyvatele.
9. Portugalsko
Rok, kdy Česko zemi překonalo: 2007
Česko tuto zemi jihozápadní Evropy stíhalo už od devadesátých let. Nakonec se ji v ekonomické úrovni podařilo předehnat v roce 2007. Zatímco Portugalsko zasažené dluhovou krizí čelilo strukturálním problémům, české ekonomice se v předcovidových letech podařil slušný hospodářský růst. Od té doby se Portugalsku nepodařilo Česku výrazněji přiblížit. Země k roku 2024 dosahovala úrovně téměř 52 tisíc dolarů HDP na hlavu, což bylo tedy asi o pět tisíc méně, než čeho ve stejném roce dosahovalo Česko.
8. Malta
Rok, kdy Česko zemi překonalo: 1996
České ekonomice se podařilo tento ostrovní stát v HDP na hlavu překonat již v roce 1996. Vyšší ekonomické úrovně pak Česko dosahovalo také mezi lety 2004 až 2012. Karta se následně obrátila. Ostrovní stát zažil masivní boom díky turismu a rozvoji digitálních služeb a od roku 2015 se začal Česku systematicky vzdalovat. Dnes už je rozdíl výrazný – podle dat za rok 2024 byl výkon maltské ekonomiky o čtvrtinu vyšší než ten český a dosahoval úrovně 71 tisíc dolarů na hlavu.
7. Kypr
Rok, kdy Česko zemi překonalo: 2013
Zlom přišel v roce 2013 s kyperskou bankovní krizí, která srazila ostrovní ekonomiku na kolena a umožnila Česku udržet si vyšší ekonomickou úroveň po zbytek dekády. Ačkoliv se Kypr v posledních letech vzpamatoval a Česko znovu předběhl, zatím se v úrovni bohatství nevzdálil tak výrazně jako již zmíněná Malta. Ostrovu pomohl rychlý návrat turistů po pandemii a příliv zahraničních technologických firem, zatímco česká ekonomika v tomto období stagnovala. V roce 2024 dosahoval kyperský HDP na hlavu zhruba 62 tisíc dolarů, což je o téměř devět procent více, než ve stejné době vykazovalo Česko.
6. Kuvajt
Rok, kdy Česko zemi překonalo: 2020
Zní to neuvěřitelně, ale ropnou velmoc, vůči níž jsme v roce 2007 dosahovali sotva čtvrtinového výkonu, jsme v roce 2020 nechali za sebou. Kuvajt doplatil na kombinaci závislosti na ropě a masivního růstu populace. Do země proudí statisíce zahraničních pracovníků, což za poslední dekádu zvýšilo počet obyvatel zhruba o třetinu. Ropné bohatství se tak musí dělit mezi mnohem více lidí, což statistiku sráží dolů. Naproti tomu Česko s diverzifikovanou ekonomikou a stabilní populací stoupá vzhůru. V posledních letech si tak drží v HDP na hlavu pozici před tímto bohatým emirátem z Perského zálivu.
5. Izrael
Část Izraelců protestuje proti omezenému dovozu pomoci do Gazy. |
Rok, kdy Česko zemi překonalo: 2018
České ekonomice se podařilo Izrael poprvé překonat v roce 2018 a od té doby se obě země drží na srovnatelné úrovni. Podobně jako u Kuvajtu nebyl hlavním důvodem posunu pouze ekonomický růst Česka v předcovidových letech, ale především překotná demografie blízkovýchodního státu. Izraelská populace totiž roste tempem, které nemá ve vyspělém světě obdoby – zatímco v roce 2014 měla země 8,2 milionu obyvatel, nyní už dosahuje populace téměř deseti milionů. Tento boom, tažený vysokou porodností a imigrací, statisticky ředí hospodářský výkon na hlavu. I díky tomu si Česko, kde počet obyvatel stoupá jen pozvolna, udržuje podle posledních dostupných dat těsný náskok.
4. Nový Zéland
Rok, kdy Česko zemi překonalo: 2019
Pro mnoho Čechů představuje Nový Zéland vysněnou destinaci s vysokou kvalitou života, o to překvapivější je fakt, že Česko tuto zemi ekonomicky předběhlo. Poprvé se to české ekonomice povedlo v roce 2019 a v posledních letech Česko udržuje těsný náskok. Zatímco růst novozélandské ekonomiky stojí hlavně na silném turismu a zemědělském exportu, její výkon v přepočtu na hlavu statisticky brzdí demografie. Podobně jako u Kuvajtu či Izraele se zde projevuje masivní nárůst obyvatelstva – jen mezi lety 2013 a 2024 stoupl počet obyvatel o 752 tisíc. Vytvořené bohatství se tak musí rozpočítávat mezi stále větší množství lidí, což ve statistikách nahrává demograficky stabilnějšímu Česku.
3. Španělsko
Rok, kdy Česko zemi překonalo: 2018
V roce 2018 dosáhlo Česko významného milníku, když v ekonomické úrovni poprvé přeskočilo jednu z velkých ekonomik západní Evropy. Španělsko, tehdy drcené dozvuky krize eurozóny a vysokou nezaměstnaností (zejména u mladé generace), za námi zaostalo. V posledních letech se však karta mírně obrací. Španělská ekonomika, tažená silným oživením turismu, se zotavila a v roce 2024 se ve statistikách těsně před Česko vrátila. S úrovní téměř 58 tisíc dolarů na hlavu je však její náskok minimální.
2. Itálie
Rok, kdy Česko zemi překonalo: 2020
V roce 2020 se Česku v HDP na hlavu podařilo překonat také jednu z členských zemí G7 a třetí největší ekonomiku EU. Bezprostředním důvodem byl především drtivý dopad pandemie covidu-19 na tamní hospodářství, nicméně Česko se k ekonomicky se potácející Itálii systematicky přibližovalo už od roku 2012. Česká ekonomika byla přitom ještě v roce 2000 v HDP na obyvatele na 60 procentech výkonu, jehož dosahovala Itálie. Italská ekonomika se nicméně po pandemii poměrně rychle zotavila a dostala se ve statistikách zpět před Česko. K roku 2024 byl mezi zeměmi asi osmiprocentní rozdíl ve výkonu ekonomik.
1. Japonsko
Rok, kdy Česko zemi překonalo: 2019
V roce 2019 dosáhlo Česko dalšího symbolického milníku, když v HDP na hlavu předstihlo Japonsko. Další z členů G7, dlouhá léta považovaný za nedostižnou technologickou a ekonomickou velmoc, doplácí na desítky let trvající stagnaci, deflační tlaky a na rychle stárnoucí populaci. Na rozdíl od jihoevropských států se zde situace po roce 2020 neotočila v neprospěch Česka. Trend je naopak stabilní – podle posledních dat z roku 2024 je výkon české ekonomiky na hlavu o více než devět procent vyšší než v zemi vycházejícího slunce.