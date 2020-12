Čínský vyhledávač Baidu se možná pasuje do role výrobce elektromobilů | E15.cz

Provozovatel čínského internetového vyhledávače Baidu zvažuje, že bude vyrábět vlastní elektromobily a už o tom jedná s výrobci aut. Tvrdí to tři zdroje agentury Reuters obeznámené se situací. Firma, která už vyvíjí vlastní technologii autonomního řízení, se tak pouští do závodu ve vývoji chytrých automobilů s jinými technologickými společnostmi.

Baidu podle jednoho ze zdrojů uvažuje o smluvní výrobě nebo o vytvoření společného podniku s automobilkami, ve kterém by měl čínský podnik většinu. Plán provozovatele druhého největšího vyhledávače na světě po americkém Googlu by tak znamenal úkrok od snah jeho internetových rivalů, jako je Amazon, Tencent a Aplhabet, kteří také vyvíjejí technologie související s automobily a investují do start-upů na výrobu chytrých automobilů.

Společnost Baidu podle zdrojů Reuters předběžně jednala o společném podniku s čínskými výrobci Zhejiang Geely Holding Group, Guangzhou Automobile Group (GAC) a China FAW Group Hongqi.

Baidu v roce 2017 zřídila divizi autonomního řízení Apollo. Ta dodává hlavně technologii poháněnou umělou inteligencí a spolupracuje s automobilkami Geely, Volkswagen, Toyota a Ford Motor. Baidu také provozuje autonomní taxislužbu Go Robotaxi.

Společnost potřebuje diverzifikovat výnosy, protože růst v jejím hlavním oboru podnikání, tedy vyhledávání na internetu, se vyčerpává. Loni dosáhl jen dvou procent.

Akcie firmy, s nimiž se obchoduje i na americkém trhu Nasdaq, v reakci zpevnily až o pět procent. Zhruba stejně se na burze v Hongkongu zvýšila i cena akcií Geely Automobile Holdings, což je dceřiná společnost firmy Geely.