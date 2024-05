Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl za první čtvrtletí 40,3 miliardy korun, meziročně to bylo o 7,8 miliardy korun více. Meziroční srovnání bylo podle firmy ovlivněno odvody z nadměrných tržeb z výroby, které loni náklady zatížily částkou deset miliard korun. Negativně naopak působil zejména pokles výrobní marže elektřiny s ohledem na snížení realizačních cen elektřiny a růst pořizovacích cen emisních povolenek, uvedl ČEZ.

„Odvod za celý loňský rok činil asi deset miliard korun a shodou okolností se materializoval hlavně v prvním kvartálu loňského roku,“ řekl dnes finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Dalším faktorem, který přispěl ke zvýšení zisku, podle něj byl návrat ČEZ Prodej ke standardnímu zisku, zatímco loni v prvním čtvrtletí vykázal ztrátu zhruba tři miliardy korun kvůli velkým cenovým výkyvům na krátkodobém trhu s elektřinou.

Čistý zisk ČEZ nadále negativně ovlivňuje daň z neočekávaných zisků (windfall tax), zvýšení korporátní daně z 19 na 21 procent podle Nováka významný efekt nemělo. Letos ČEZ očekává, že na windfall tax zaplatí mezi 25 a 32 miliardami korun. Loni na zálohách speciální daně odvedl zhruba 30 miliard korun, vyúčtování záloh by to podle Nováka nemělo významně změnit.

„Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za první čtvrtletí odpovídají našemu očekávání a reflektují postupnou stabilizaci na energetických trzích. Stabilizaci cen dokládá i fakt, že jsme na začátku dubna splatili poslední miliardu eur ze specifické úvěrové smlouvy s českým státem, který nám v roce 2022 poskytl celkem tři miliardy eur na krytí mimořádných nároků na margining, tj. povinnost dodávat značné peněžní prostředky pro zajištění obchodů s energetickými komoditami,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Celkový objem výroby elektřiny ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně klesl o tři procenta na 13,7 terawatthodiny (TWh). Výroba elektřiny z obnovitelných a jaderných zdrojů se snížila o tři procenta na 9,1 TWh, výroba z uhelných a paroplynových elektráren klesla o dvě procenta na 4,6 TWh.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce v letošním prvním čtvrtletí byla meziročně nižší o procento, dosáhla 9,3 TWh. Spotřeba domácností klesla o dvě procenta, za poklesem bylo podle firmy teplé počasí v letošním prvním čtvrtletí. „Klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba elektřiny celkově meziročně vzrostla o jedno procento na 9,8 TWh,“ uvedl ČEZ.

Návrh dividendy pro akcionáře z loňského zisku, který činil 29,6 miliardy korun a meziročně klesl o 63 procent, společnost zatím neoznámila. Novák řekl, že zatím o výši dividendy není rozhodnuto, představenstvo ČEZ tak učiní nejpozději do konce května. Potvrdil, že návrh bude v rozmezí výplatního poměru mezi 60 a 80 procenty očištěného čistého zisku, což by odpovídalo rozmezí 39 až 52 korun na akcii.

Za rok 2022 vyplatil ČEZ 145 korun za akcii, tedy téměř z celého zisku 78 miliard korun, když akcionáři schválili na valné hromadě návrh ministerstva financí. Představenstvo ČEZ navrhovalo dividendu 117 Kč za akcii, tedy 80 procent ze zisku. Krátkodobě podle Nováka není vyplacení celého zisku problém. „Samozřejmě když to trvá dlouhou dobu, tak to omezuje prostředky společnosti, její rozvoj. Když je před námi teď mnoho let intenzivních výdajů na výstavbu plynového portfolia, což je náhrada uhlí, obnovitelných zdrojů a dalších investic do distribuce, tak určitě je rozumné, aby nám nějaké prostředky dlouhodobě zůstávaly,“ řekl.

ČEZ patří k největším energetickým firmám v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.