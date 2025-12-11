Co s českou muniční iniciativou? Odborníci se shodli: Nerušit! Zachovat české vedení i bez peněz z rozpočtu
- Na konferenci „Obrana a bezpečnost“ diskutovali experti o investicích do českého obranného průmyslu a efektivitě státních procesů.
- Karel Havlíček potvrdil prioritu investic do lokálních firem a zdůraznil potřebu odborné debaty před strategickými investicemi.
- Panelisté se shodli na významu České muniční iniciativy pro Ukrajinu a její roli v zajištění české prestiže u spojenců.
Reflex ve spolupráci s magazínem e15 uspořádal druhého prosince konferenci s názvem Obrana a bezpečnost. V hlavním panelu, který moderoval šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský, se sešli odborníci ze státního a soukromého sektoru, aby probrali zásadní otázky, kterým naše země v této turbulentní době čelí.
Panelu předcházel proslov budoucího ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO). Na něj pak navázala debata výkonného ředitele holdingu CSG Davida Choura, vrchní ředitelky sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany Radky Konderlové a viceprezidentky Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Kristýny Helm.
Jak se požadavky českého průmyslu potkávají s vizemi nastupující vlády? Jak a do čeho má investovat česká armáda? Věnujeme tu dost pozornosti i prostředků na výzkum a vývoj? Jak zabránit „tupým“ investicím? A co bude s muniční iniciativou? Nejen to rozebírá odborný panel, jehož diskuzi si můžete pustit jako speciál podcastu Padni komu padni.
Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček potvrdil, že vláda chce do českého průmyslu investovat a že jsou lokální firmy její prioritou. Nechce je zatěžovat dalšími daněmi, ale efektivně vybírat ty stávající.
Strategickým investicím má předcházet odborná debata i rozvaha, aby Česko jen tupě neinvestovalo. Havlíček potvrdil, že vláda bude podporovat vzdělání studentů v technických oborech a spolupráci s technickými vysokými školami. Jemu samotnému pak některé požadavky a představy tlumočili přímo účastníci panelu během diskuze.
Když jsme konferenci Obrana a bezpečnost pořádali v únoru letošního roku, hlavním problémem české armády a celého obranného sektoru byla byrokratizace. V té se povedlo několik dílčích vítězství, ale stále chybí efektivnější procesy. Armáda by měla artikulovat své požadavky stejně tak, jako soukromý sektor, a vláda, potažmo ministerstvo, by mělo být efektivním prostředníkem. Role mediátora tu ale chybí.
V panelu od Davida Choura zaznělo přání, aby čeští vojáci stříleli z českých zbraní českou municí. A aby vláda dbala na spolupráci s českým průmyslem i v oblastech, kde dominují zahraniční výrobci. Jako největší problém a překážku pro rozvoj českého obranného průmyslu vidí nepředvídatelnost a jen malou stabilitu prostředí. Podnikatelé potřebují vědět, kterým směrem se zkrátka Česko, nejen v obraně, ubírá. Všichni panelisté se pak shodli na tom, že role státu v podpoře exportu obranného průmyslu je velmi dobrá.
Jedním z posledních témat byla často skloňovaná Česká muniční iniciativa, kde vláda koordinuje nákupy munice pro Ukrajinu. Všichni panelisté vyzdvihli její nesporné přínosy a shodli se na jednoznačném závěru: Nerušit!
Jejím největším benefitem je jednoznačně to, že pomohla zvrátit ruskou převahu v dělostřeleckých granátech a momentálně drží několik míst fronty na Ukrajině. Zazněl i jasný argument, že samo NATO jako organizace iniciativu převzít nemůže a koordinační činnost tak musí být na jednom z členských států.
Česko by se své role nemělo vzdávat, protože našemu státu zvyšuje prestiž v očích spojenců. A to i v případě, že se česká vláda rozhodne, podobně jako slovenská, nepomáhat Ukrajině ze státního rozpočtu. Co dalšího v panelu zaznělo a jak vypadá budoucnost bezpečnosti Česka? Nejen to zjistíte ve videu výše.