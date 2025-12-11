Poradci rodiny Kellnerových v čele s expremiérem Rusnokem končí. Letos se nesešli ani jednou
- Společnost Amalar Holding, která koncentruje aktiva ve vlastnictví rodiny Kellnerových do jedné entity, ukončila činnost svého poradního sboru.
- Podle rodiny Kellnerových už splnil svou konzultační funkci spojenou primárně s transformací skupiny PPF.
- V čele sboru poradců stál bývalý premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok.
„Naposledy jsme se sešli loni. Během celého letošního roku byl už poradní sbor zamražený,“ řekl Jiří Rusnok. Ten byl zpočátku prezentován jako vedoucí poradců, ale později jen jako „první mezi rovnými“. „Asi usoudili, že to nepotřebují,“ dodal expremiér.
Poradní sbor rodiny měl sloužit Renatě Kellnerové a jejím dcerám ke konzultacím o správě rodinného majetku a potenciálních strategických investicích. Vedle Rusnoka byly jeho členy špičky českého byznysu i vědy: bývalá vedoucí partnerka EY Magdalena Souček, bývalý CEO skupiny PPF a spolumajitel investiční skupiny EMMA Capital Jiří Šmejc, profesor chirurgie na univerzitě Yale Bohdan Pomahač a také investor, transakční právník a snoubenec Renaty Kellnerové Tomáš Otruba, který je od letošního července také v dozorčí radě PPF, kde má kontrolovat směřování a cíle skupiny.
Podle zdrojů redakce e15 se sice sbor jako celek už více než rok nesešel, ale rodina konzultovala některé záležitosti jednotlivě s některými jeho členy.
„Poradní sbor již splnil svou konzultační funkci spojenou primárně s transformací skupiny PPF,“ oznámil mluvčí Amalar Holdingu Tomáš Perman. Podle informací redakce e15 pozbyl poradní sbor svého významu v souvislosti s majetkovým vypořádáním v rámci rodiny Kellnerových, které se postupně chýlí ke konci.
Syn zakladatele největší tuzemské investiční skupiny Petr Kellner junior si má za zděděný desetiprocentní podíl v PPF odnést více než 40 miliard korun, což by ho zařadilo mezi dvacítku nejbohatších Čechů a Slováků.
Holding Amalar byl primárně založen za účelem správy majetku Renaty Kellnerové a jejích tří dcer Anny Kellnerové, Marie Isabelly Kellnerové a Lary Kodl Kellnerové. Syn Petra Kellnera stál mimo tuto strukturu. Po majetkovém vypořádání s Petrem Kellnerem juniorem pak mají holding Amalar a PPF v podstatě stejné vlastníky.
Spolu s ukončením činnosti poradního sboru potvrdil Amalar Holding již delší dobu avizovaný plán na přesun sídla své dceřiné společnosti PPF Group z Nizozemska do Česka. PPF Group, hlavní holdingová společnost skupiny PPF, která operuje ve 25 zemích napříč různými sektory, plánuje dokončit tento proces v první polovině roku 2026.
Po jeho dokončení se PPF Group stane daňovým rezidentem České republiky, což by do českého státního rozpočtu mohlo přinést podle odhadů až miliardy korun. Loni PPF vykázala rekordní čistý zisk 3,2 miliardy eur, v přepočtu 80 miliard korun.