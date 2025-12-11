Kvůli rakovině přišel o kus čelisti a učil se znovu mluvit. Teď moderuje Josef Kvasnička hlavní zprávy
- Moderátor České televize překonal osteosarkom v čelisti, učil se znovu mluvit, během osmi let absolvoval 11 operací.
- Po překonání nemoci se vrátil k práci redaktora před kamerou a později se stal dokonce moderátorem hlavní zpravodajské relace Události.
- Ve speciální sérii FLOW Navzdory osudu otevřeně popisuje svůj příběh.
Už během studií na gymnáziu toužil Josef Kvasnička stát se novinářem. „Chtěl jsem na žurnalistiku, ale učitel mě od toho zrazoval. Byl jsem ale v tomto ohledu tvrdohlavý,“ říká. Na školu se ale nedostal a vystudoval dva roky medicíny. O práci v České televizi prý ani nesnil. O to šťastnější byl, když tuto možnost shodou okolností dostal. „Nejsem zvyklý ze šancí utíkat a vyšlo to,“ vzpomíná v rozhovoru.
Diagnóza s nejhorší prognózou
Ve třiceti letech se ale jeho život obrátil vzhůru nohama. „Bolel mě zub. Nepřikládal jsem tomu větší váhu a zašel za zubařem. Ten mi po týdnu vytrhl první zub, ale začalo to bolet ještě víc,“ přibližuje ve speciální sérii FLOW Navzdory osudu začátek své hrůzné diagnózy. Dva nebo tři měsíce trpěl nesnesitelnými bolestmi. Zubař ho poslal na vyšetření do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Po rentgenu lékař konstatoval, že se s největší pravděpodobností bude jednat o cystu, která tlačí zespodu na zuby, a proto bolí.
Kvasnička podstoupil operaci v lokální anestezii. „Dodnes si pamatuji, že v polovině operace se atmosféra v místnosti změnila,“ vzpomíná. Po zákroku si ho primář zavolal a řekl mu, že musí odoperovanou část poslat na histologii do Plzně.
Z výsledků byl zaskočený. Diagnostikovali mu osteosarkom čelisti. „V prvé chvíli to byl obrovský šok. Věděl jsem, že jde o diagnózu s tou nejhorší prognózou,“ vysvětluje.
Lékaři na něm zkoušeli novou techniku
Po čtrnácti dnech podstoupil operaci. „Přišel jsem o zhruba 12 centimetrů čelistní kosti, všechny měkké tkáně a o zbývající zuby,“ popisuje. Bylo mu jasné, že jeho zdravotní stav bude mít dopad i na pracovní život. Nemohl totiž pořádně mluvit. Na doporučení lékaře si začal číst pohádky před zrcadlem. Byla to práce, která ale přinesla své ovoce. Mohl se před kameru vrátit. „Jedna část je ta práce, kterou odvedou lékaři. Ta druhá a mnohem zásadnější je ale v hlavě. Bral jsem to jako výzvu,“ míní.
Dnes už by na něm nikdo nepoznal, co v minulosti zažil. Během osmi let podstoupil jedenáct operací včetně reoperace. „Místo čelistní kosti mám kus kosti pánevní,“ svěřuje se. Neobešlo se to však bez komplikací a byly nutné další zákroky. Ke zdárnému výsledku se dostali až díky unikátní nové operaci, kterou na něm doktoři zkoušeli.
Nakonec se rozmluvil tak dobře, že dnes moderuje hlavní zpravodajskou relaci v České televizi. Pořád ale zůstává i krajským reportérem Zlínského kraje. Co mu běželo hlavou po zjištění diagnózy? Kdo ho po dobu léčby nejvíc podporoval a je před natáčením hlavní zpravodajské relace v České televizi ještě nervózní? I o tom promluvil v rozsáhlém rozhovoru ze speciální série Navzdory osudu o inspirativních osobnostech, které překonaly životní výzvy. Záznam celého rozhovoru najdete ve videu v těle tohoto textu.