Aktualizováno: Colt CZ se dohodl s Pražákem na investici do Synthesie, Kaprain se stane akcionářem zbrojovky
Colt CZ Group a skupina Kaprain Karla Pražáka uzavřely strategické partnerství v oblasti výroby nitrocelulózy. Pražák prodává zbrojaři Holečkovi část pardubické chemičky Synthesia. Hodnota transakce, která má řadu fází, dosáhne 22 miliard. Společnost Kaprain se po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ.
Colt CZ nyní získal 51 procent ve společnosti Synthesia Nitrocellulose, kterou Pražák vyčlenil ze samotné Synthesie. Už dříve oznámil, že pro novou firmu hledá investora. Deník e15 tehdy napsal, že by jím mohl být právě Colt CZ, který zbývající podíl hodlá koupit ve střednědobém horizontu.
„Synthesia Nitrocellulose byla založena v prosinci 2024 a byla do ní vyčleněna divize výroby nitrocelulózy ze společnosti Synthesia, která je jedním z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe,“ uvádí Colt CZ v tiskové zprávě.
Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu jedno- a vícesložkových prachů a výmetných náloží a je zcela zásadní pro výrobu malo-, středně- i velkorážové munice. V současné době probíhá další navyšování výrobní kapacity společnosti Synthesia Nitrocellulose, aby bylo možné vyhovět rostoucí celosvětové poptávce.
„Jsme hrdí, že můžeme ve skupině Colt CZ přivítat společnost Synthesia Nitrocellulose, jednoho z globálně nejvýznamnějších dodavatelů energetické nitrocelulózy se sídlem v členské zemi NATO. Akvizice SNC zapadá do naší strategie rozšiřování aktivit Colt CZ o oblasti středně- a velkorážové munice a zároveň posiluje naši pozici v naprosto klíčovém prvku našeho dodavatelského řetězce,“ řekl šéf představenstva Colt CZ Jan Drahota.
Skupina podle něj hodlá pokračovat v další vertikální integraci výroby střeliva a munice, a tak přispívat ke strategické nezávislosti a soběstačnosti České republiky a zemí NATO v oblasti obranných dodávek „Těšíme se na spolupráci s vedením, zaměstnanci a se zákazníky společnosti Synthesia Nitrocellulose. Vážíme si důvěry skupiny Kaprain, důležitého hráče v českém chemickém průmyslu, která se stane třetím největším akcionářem Colt CZ,“ doplnil Drahota.
„Těší nás, že jsme ve skupině Colt CZ nalezli partnera s dlouhodobou vizí v obranném průmyslu, který podpoří další rozvoj společnosti Synthesia Nitrocellulose. Věříme, že spojení chemického know-how Kaprainu se zkušenostmi Colt CZ v oblasti munice přinese významné synergie v celém dodavatelském řetězci,“ uvedl předseda představenstva Synthesie a ředitel Kaprain Chemical Jan Kadaník. „Jsme rádi, že se z pozice významného akcionáře budeme podílet na budoucím rozvoji celé skupiny Colt CZ,“ dodal.
Synthesia Nitrocellulose je rovněž významným výrobcem průmyslové nitrocelulózy a také oxycelulózy s využitím ve zdravotnictví. Celková cena transakce za stoprocentní podíl v Synthesii Nitrocellulose činí 22 miliard korun na bázi enterprise value 1, odpovídající přibližně 8,2násobku očekávané EBITDA za rok 2025.
Cena bude uhrazena kombinací peněžitého plnění a emisí nových kmenových akcií Colt CZ, která bude představovat přibližně 40 procent kupní ceny. Společnost Kaprain se po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ.