CSG řeší nedostatek střelného prachu koupí výrobní firmy v Německu, rozšíří její kapacity za miliardy

Nitrocelulóza je základní surovina pro výrobu trhavin a střelného prachu. CSG současnou akvizicí řeší celosvětový nedostatek těchto látek. Potřebuje je kvůli rostoucí poptávce zejména po munici velkých ráží pro tanky a děla, kterou vyvolává válka na Ukrajině. CSG a také tuzemská zbrojařská skupina STV Group nabízely už v roce 2022 české vládě, že budou investovat do rozšíření kapacit pardubické státní společnosti Explosia, jednoho z několika výrobců trhavin a střelného prachu v Evropské unii. Snaha ale vyzněla do prázdna.

„Chemická výroba v průmyslovém parku Walsrode historicky zahrnovala i produkci pro vojenské účely. I v současné situaci, kdy chemický průmysl v Evropě čelí vysokým cenám energií a náročné regulaci, může výroba nitrocelulózy pro muniční průmysl zajistit firmám působícím v tomto oboru dlouhodobou perspektivu,“ říká šéf divize CSG Defence Jan Marinov. Energetická nitrocelulóza je podle něj strategicky důležitá pro bezpečnost zemí NATO a EU a jejich spojenců. „Evropa nesmí upadnout do závislosti na dovozu této komodity, protože je nezbytné mít jistotu dodávek i v případě krize,“ zdůrazňuje Marinov.

Průmyslový park o rozloze 1,7 kilometru čtverečního nedaleko Walsrode má dlouholetou tradici. Sídlí zde několik společností z chemického průmyslu a dalších oborů. V rámci akvizice přebírá CSG jak samotnou výrobu nitrocelulózy, tak i celý průmyslový park, který má například vlastní železniční vlečku a kogenerační elektrárnu. Pod CSG přejde přes 350 tamních zaměstnanců.

V rámci působení firmy IFF se v průmyslovém areálu vyráběla nitrocelulóza výhradně pro civilní průmysl. CSG chce rozšířit produkci právě o energetickou nitrocelulózu vhodnou pro výrobu munice. To si postupně vyžádá další investice v řádu několika miliard korun a konzultace s příslušnými regulačními orgány.

„Bezpečnostní hrozbou pro země NATO a jejich spojence je nedostatečná evropská kapacita pro výrobu munice, zejména velkorážové. Proto již několik let usilovně pracujeme a investujeme stovky milionů eur do vytvoření vertikálně integrované výroby velkorážové munice v rámci skupiny CSG, a to od vstupních komodit a polotovarů až po finální produkt,“ dodává Marinov.

K dokončení tohoto záměru se nyní Strnadova skupina výrazně přiblížila. Také se stává výrobcem a zaměstnavatelem v Německu, které je klíčovým ekonomickým partnerem České republiky.

Podle českých zbrojařských uskupení je situace na trhu značně napjatá, muničky se doslova perou o dlouhodobé dodávky střelného prachu. CSG je zatím největším odběratelem české Explosie, která vyrábí i takzvané hnací náplně pro dělostřeleckou munici. CSG je také jedním z nejvýznamnějších odběratelů francouzské firmy Eurenco, předního evropského výrobce střelného prachu.