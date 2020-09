DAKO-CZ rozšiřuje výrobu a nabírá nové zaměstnance | E15.cz

Zbrusu nové servisní středisko, rozšíření výrobních prostor, komplexní řešení logistiky uvnitř společnosti, náborová kampaň do výrobních i technických pozic. Společnost DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla, prožívá navzdory koronavirové pandemii mimořádný rok, v němž zřejmě překoná loňské rekordní tržby, které poprvé v historii firmy překonaly hranici jedné miliardy.

O další rozvoj společnosti, která je v regionu významným zaměstnavatelem, se zajímal i hejtman Martin Netolický. „Pardubický kraj má podle aktuálních dat nejnižší procento nezaměstnaných v celé republice, za což vděčíme právě takovým společnostem, jako je DAKO-CZ. Prožíváme kvůli pandemii covid-19 složité časy a jsem rád, že máme v kraji firmy, kterým se daří, jedou naplno, a dokonce nabírají nové zaměstnance. Navíc bez potřeby pomoci od státu či kraje. O tom, že společnost je dobrým zaměstnavatelem, svědčí také fakt, že před několika dny získala krásné druhé místo v krajském kole soutěže Firma roku,“ ocenil DAKO-CZ hejtman.

Nové servisní středisko otevřela společnost DAKO-CZ na červnové akci pro zaměstnance. Připomněla si při ní 100. výročí narození vynálezce Josefa Daňka, který v polovině minulého století spoluzaložil tradici výroby brzd pro kolejová vozidla v Třemošnici. Akce se mohla uskutečnit po rozvolnění protipandemických opatření, jimiž DAKO-CZ díky přísným opatřením prošlo bez jediného nakaženého zaměstnance.

„Servisní centrum vzniklo na místě bývalé prototypové dílny a významně navýší kapacitu firmy v poskytování servisních služeb zákazníkům. Je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a zaměří se opravy většiny typů brzdových systémů a komponentů. Oprava brzdových dílů bude ve většině případů probíhat výměnným způsobem, což přispěje ke značnému zkrácení doby oprav jak přímo v DAKO-CZ, tak u provozovatelů oprav,“ sdělil Lukáš Andrýsek, výkonný ředitel společnosti. .Autor: DAKO - CZ

Rozšířená montážní hala umožnila firmě zefektivnit výrobu, a především navýšit její kapacitu. Hala byla dostavěna ještě před vypuknutím pandemie covid-19. V průběhu září zde bude instalována první automatizovaná linka. Zároveň za plného provozu probíhá kompletní projekt logistika naplánovaný tak, aby došlo k maximálnímu zefektivnění výroby. Ukončen bude na přelomu října a listopadu.

„Rozšíření výroby a projekt logistika nám pomohou zvládnout rostoucí poptávku po našich produktech. Železnice doposud zažívala boom, a to jak v osobní dálkové i příměstské dopravě, tak v nákladní dopravě. Díky této renesanci železniční dopravy jsme zakázkově naplnění a aktuálně sháníme několik desítek nových pracovníků jak do montáže, tak do servisního centra a k nim odpovídající počet technicko-hospodářských pracovníků,“ uvedla Dagmar Matúšová, generální ředitelka DAKO-CZ.

DAKO-CZ, jež je členem průmyslově-technologimckého holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, v minulém roce poprvé překonalo miliardový obrat a v růstu by mělo pokračovat i v letošním roce. Nové zakázky aktuálně realizuje pro polské, slovinské i indické dopravce. Společnost ani v jarních měsících při první vlně pandemie a uzavření ekonomiky nepřerušila výrobu. Rozšíření výroby umožní společnosti realizovat více nových zakázek, nové servisní středisko zase zajistí práci i v případě omezení novovýroby z důvodu recese a znamená tedy pro DAKO-CZ větší stabilitu.