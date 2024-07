Ostravská strojírenská společnost Gearworks ze skupiny Witkowitz je v konkurzu, rozhodl ve čtvrtek ostravský krajský soud. Vyhověl tak návrhu zadlužené firmy, která dříve usilovala o reorganizaci, ale nenašla investora. Vyplývá to z usnesení zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Insolvenční správce tak zřejmě bude prodávat majetek společnosti.

Reorganizaci firmě loni v květnu povolil krajský soud poté, co věřitelé nerozhodli o způsobu řešení úpadku. O povolení reorganizace žádala sama firma a navrhoval to také insolvenční správce. Poté, co nenašla investora, stáhla Gearworks letos v červnu návrh na povolení reorganizace zpět a minulý týden požádala o přeměnu reorganizace na konkurz. V tom jí dnes ostravský soud vyhověl.

Společnost Gearworks, která vyrábí především převodovky a ozubená kola, je v úpadku od začátku loňského roku. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Uvedla v něm, že má přes 200 věřitelů a nedokáže vůči nim dostát závazkům ani pokrýt náklady na provoz. Hlavním důvodem, proč se podnik dostal do úpadku, je podle dřívějších informací firmy nezaplacení zakázek a další neuskutečněné práce na Ukrajině a v Rusku.

Z protokolu z květnové schůze věřitelů vyplývá, že firma má zhruba 130 věřitelů, kteří přihlásili pohledávky za víc než 221 milionů korun. Největší z nich je pohledávka Raiffeisenbank ve výši 107 milionů korun. Téměř 13 milionů firma dluží Vítkovickým slévárnám, která je od listopadu v úpadku a bude mít nového majitele. V roce 2021 měla firma Gearworks obrat téměř 234 milionů korun, novější výsledky nejsou k dispozici.

Společnost Gearworks už jednou v insolvenci byla, a to ještě pod názvem Vítkovice Gearworks v roce 2016, když patřila do skupiny Vítkovice Machinery Group podnikatele Jana Světlíka. Do problémů se tehdy dostala spolu s několika dalšími společnostmi z holdingu. Firma pak prošla reorganizací a následně se stala součástí nové skupiny Witkowitz.